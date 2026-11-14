Metro CDMX abrirá más tarde el lunes 16 de noviembre: conoce los horarios

El Metro CDMX tendrá horario especial el lunes 16 de noviembre por el puente de la Revolución Mexicana. / iStock

El transporte capitalino modificará sus horarios por el descanso obligatorio de la Revolución Mexicana. Conoce a qué hora podrás ingresar a las 12 líneas y cuándo regresará el servicio habitual

El Metro de la Ciudad de México tendrá un horario especial el lunes 16 de noviembre de 2026, debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Por ello, las personas que planean utilizar este transporte durante el puente deberán tomar precauciones para evitar contratiempos.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las 195 estaciones que integran las 12 líneas del Metro abrirán a las 7:00 horas y cerrarán a las 24:00 horas.

Esto significa que el servicio comenzará dos horas más tarde de lo habitual, pues durante los días laborales de lunes a viernes los primeros trenes comienzan a circular desde las 5:00 de la mañana.

¿Por qué cambiará el horario del Metro CDMX el 16 de noviembre?

La modificación se debe al descanso obligatorio por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que históricamente se conmemora el 20 de noviembre.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el día de descanso se recorre al tercer lunes de noviembre. En 2026, esta fecha corresponde al lunes 16.

Por esta razón, el STC aplicará el horario establecido para domingos y días festivos en toda su red de transporte.

El horario festivo del Metro CDMX aplicará en las 12 líneas de la red de transporte. / iStock

¿Se podrán ingresar bicicletas al Metro el lunes 16 de noviembre?

Sí. El programa 'Tu bici viaja en Metro' estará vigente durante todo el horario de servicio, por lo que los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas desde las 7:00 hasta las 24:00 horas.

Esta medida permite combinar ambos medios de transporte durante los días festivos. No obstante, las autoridades recomiendan respetar las indicaciones del personal y evitar obstruir las puertas de los trenes y los pasillos de las estaciones.

¿Cuándo regresará el Metro CDMX a su horario habitual?

El Sistema de Transporte Colectivo retomará sus horarios habituales el martes 17 de noviembre, cuando las estaciones volverán a abrir a las 5:00 horas y cerrarán a la medianoche.

Por ello, quienes tengan actividades durante las primeras horas del lunes deberán contemplar otras alternativas de movilidad, como Metrobús o RTP, para realizar sus traslados antes de la apertura del Metro.