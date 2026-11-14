El auto blanco se proyectó contra el enrejado a la altura del Metro Plaza Aragón

Un accidente automovilístico ocurrido sobre avenida Central, en Ecatepec, Estado de México, dejó un hombre muerto y tres personas atendidas por paramédicos durante la mañana de este sábado 14 de noviembre de 2026, luego de que un vehículo particular se proyectara hacia la banqueta y terminara impactándose contra el enrejado de la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en las inmediaciones de la estación Plaza Aragón de la Línea B del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el percance se registró alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Audi blanco perdió el control de la unidad por causas que todavía no han sido esclarecidas. El vehículo salió de la zona de circulación, invadió el espacio peatonal y se estrelló contra las estructuras metálicas de acceso a la unidad médica, donde también alcanzó a un hombre que se encontraba en el lugar.

Un automóvil se impactó contra el enrejado de la Clínica 92 del IMSS en Ecatepec / Especial

La víctima fue identificada como Luis Ángel “N”, de 38 años, quien presuntamente trabajaba como franelero en las inmediaciones de la clínica. Aunque fue trasladado de inmediato al área de choque del hospital para recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el impacto, mientras que el conductor y sus dos nietos adolescentes fueron valorados por personal de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente frente a la Clínica 92 del IMSS en Ecatepec?

Los primeros informes señalan que el accidente ocurrió cuando el automóvil circulaba por avenida Central, a la altura del Metro Plaza Aragón, una zona de importante afluencia vehicular y peatonal debido a la cercanía de la unidad médica, comercios y accesos al transporte público.

Por motivos que todavía se desconocen, el vehículo terminó proyectándose hacia la banqueta, donde golpeó el enrejado de la Clínica 92 del IMSS y dañó parte de las estructuras metálicas que delimitan el acceso al inmueble. Durante su trayectoria, el automóvil también alcanzó a un peatón que se encontraba en las inmediaciones, provocándole lesiones de gravedad.

La fuerza del impacto ocasionó daños en el acceso de la clínica, donde algunos tubos metálicos quedaron desprendidos. Además, un puesto semifijo instalado en la zona resultó afectado por el choque, por lo que fue necesario que los equipos de emergencia realizaran trabajos para retirar los objetos que representaban un riesgo para las personas que transitaban por el lugar.

Un peatón de 38 años perdió la vida después de ser atropellado frente al hospital / Especial

Testigos y personas que se encontraban cerca del hospital solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, mientras que elementos de seguridad acudieron para resguardar el área y facilitar las labores de los cuerpos de rescate.

¿Quién fue el hombre que murió atropellado frente al IMSS?

La víctima mortal del accidente fue identificada como Luis Ángel “N”, de 38 años, quien, de acuerdo con los reportes iniciales, se encontraba en la zona peatonal cuando el automóvil salió de la avenida y lo atropelló.

Las primeras versiones indican que el hombre presuntamente trabajaba como franelero en las inmediaciones de la Clínica 92, una actividad que realizaba en el área donde se estacionan o circulan vehículos de personas que acuden a la unidad médica.

Tras el impacto, Luis Ángel quedó tendido cerca de las estructuras dañadas y presentaba lesiones visibles, por lo que recibió atención de los equipos de emergencia que acudieron al sitio.

Bomberos y personal de Rescate Urbano retiraron los objetos dañados por el impacto / Especial

Debido a la gravedad de su estado, fue llevado al área de choque de la propia clínica del IMSS, donde el personal médico intentó atender las lesiones provocadas por el atropellamiento. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre perdió la vida, convirtiéndose en la única víctima mortal reportada hasta el momento por este accidente.

¿Qué pasó con el conductor del Audi y sus dos nietos?

En el automóvil involucrado viajaban el conductor y sus dos nietos, de 15 y 16 años, quienes también fueron atendidos por los servicios de emergencia después del impacto contra el enrejado de la clínica. Personal de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano acudió al lugar para valorar el estado de salud de los tres ocupantes del vehículo y verificar si alguno necesitaba ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los reportes de los paramédicos, los tres fueron encontrados estables y sin lesiones aparentes, por lo que inicialmente no se informó sobre heridas de gravedad entre quienes viajaban en la unidad. Los adolescentes permanecieron bajo la atención de los equipos de emergencia mientras se desarrollaban las maniobras de seguridad y retiro de los objetos dañados.

VIDEO: Así quedó el automóvil que chocó contra la Clínica 92 del IMSS

Después del accidente comenzaron a circular videos en redes sociales que muestran las consecuencias del choque frente a la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En las imágenes descritas en los reportes se observa la presencia de elementos policiales, personal de emergencia y personas que se encontraban en las inmediaciones del acceso a la clínica, donde quedaron estructuras metálicas dañadas.

También se aprecia un vehículo impactado contra el área de acceso, mientras los equipos de rescate trabajan para asegurar el sitio y permitir el retiro de la unidad involucrada. Posteriormente, una grúa de plataforma llegó al lugar para retirar el automóvil, después de que los cuerpos de emergencia concluyeran las primeras maniobras de atención y seguridad.

Bomberos retiran estructuras dañadas tras el choque en avenida Central

Además de atender a las personas involucradas, los cuerpos de emergencia realizaron labores para retirar los restos del impacto y reducir los riesgos para peatones, pacientes y automovilistas que transitaban por la zona. Personal de Rescate Urbano y Bomberos llevó a cabo la limpieza de la cinta asfáltica y el retiro de los tubos metálicos que quedaron desprendidos del enrejado de la Clínica 92.

Los trabajos también incluyeron la revisión del área donde se encontraba un puesto semifijo afectado, debido a que parte de sus estructuras resultaron dañadas por el automóvil. Estas maniobras fueron necesarias para evitar que los objetos sueltos provocaran nuevos accidentes y para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y de las personas que acudían al hospital.