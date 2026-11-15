La segunda noche de Karol G en la Ciudad de México tuvo una invitada que nadie esperaba: Belinda. La cantante mexicana apareció sobre el escenario del Estadio GNP Seguros el sábado 14 de noviembre y compartió micrófono con la colombiana durante uno de los momentos más comentados de su presentación.
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Sin embargo, además de la sorpresa musical, hubo una frase que llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales. Belinda retomó una expresión que había dicho durante una entrevista cuando era niña: “Tú impones mucha moda”, esta vez para reconocer el estilo y la influencia de Karol G.
¿Qué canciones cantaron Belinda y Karol G en el Estadio GNP?
La aparición de Belinda provocó gritos y aplausos entre los asistentes. Con un atuendo azul y plateado, la intérprete de “Ángel” se reunió con Karol G para interpretar algunos de los temas más conocidos de su trayectoria musical.
Entre las canciones que compartieron estuvieron “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”. Esta última llegó después de que la colombiana le pidiera a su invitada interpretar una canción más, prolongando el encuentro ante un público que coreó los temas de principio a fin.
Antes de cantar, Belinda agradeció la invitación y expresó su cariño y admiración por la colombiana. También destacó su autenticidad y la influencia que tiene entre las nuevas generaciones, en un intercambio que rápidamente comenzó a circular en videos publicados por los asistentes.
¿Por qué Belinda dijo que Karol G impone mucha moda?
“Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, expresó frente a Karol G. La declaración despertó la emoción del público porque retomó aquella expresión que usuarios de redes sociales han recordado durante años.
La frase también permitió ver el reconocimiento de Belinda hacia la colombiana, no solamente por su música, sino por la influencia que ejerce con su estilo. Al despedirse, la mexicana gritó “¡México y Colombia!”, mientras los asistentes pedían que se quedara para interpretar otro tema.