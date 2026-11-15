La cantante mexicana apareció como invitada especial de La Bichota en el Estadio GNP Seguros, juntas interpretaron tres de sus éxitos y protagonizaron un momento lleno de nostalgia

La segunda noche de Karol G en la Ciudad de México tuvo una invitada que nadie esperaba: Belinda. La cantante mexicana apareció sobre el escenario del Estadio GNP Seguros el sábado 14 de noviembre y compartió micrófono con la colombiana durante uno de los momentos más comentados de su presentación.

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Sin embargo, además de la sorpresa musical, hubo una frase que llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales. Belinda retomó una expresión que había dicho durante una entrevista cuando era niña: “Tú impones mucha moda”, esta vez para reconocer el estilo y la influencia de Karol G.

¿Qué canciones cantaron Belinda y Karol G en el Estadio GNP?

La aparición de Belinda provocó gritos y aplausos entre los asistentes. Con un atuendo azul y plateado, la intérprete de “Ángel” se reunió con Karol G para interpretar algunos de los temas más conocidos de su trayectoria musical.

Entre las canciones que compartieron estuvieron “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”. Esta última llegó después de que la colombiana le pidiera a su invitada interpretar una canción más, prolongando el encuentro ante un público que coreó los temas de principio a fin.

Antes de cantar, Belinda agradeció la invitación y expresó su cariño y admiración por la colombiana. También destacó su autenticidad y la influencia que tiene entre las nuevas generaciones, en un intercambio que rápidamente comenzó a circular en videos publicados por los asistentes.

Las cantantes compartieron escenario en el Estadio GNP Seguros./Especial

¿Por qué Belinda dijo que Karol G impone mucha moda?

“Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”, expresó frente a Karol G. La declaración despertó la emoción del público porque retomó aquella expresión que usuarios de redes sociales han recordado durante años.