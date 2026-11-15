El municipio de Ocoyoacac ofrece cascos gratuitos para jóvenes motociclistas de 16 a 29 años; conoce qué documentos debes presentar y dónde pedir informes

Las personas que utilizan motocicleta en el Estado de México pueden acceder a un apoyo para obtener un casco certificado sin costo. Se trata de un programa del Gobierno Municipal de Ocoyoacac, dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años, que busca fomentar la seguridad vial y promover el uso de equipo de protección adecuado.

La convocatoria contempla diferentes requisitos dependiendo de la edad del solicitante. Además, los interesados deben entregar su documentación en las oficinas de la Coordinación Municipal de la Juventud y participar en actividades de prevención. El apoyo tiene cupo limitado, por lo que cumplir con las condiciones no garantiza recibir uno de los cascos.

¿Quiénes pueden solicitar un casco certificado gratis en Ocoyoacac?

El programa está dirigido a dos grupos de jóvenes: quienes tienen entre 18 y 29 años y adolescentes de 16 y 17 años. Cada sector debe presentar documentos específicos para integrar su expediente.

Para las personas de 18 a 29 años, los requisitos son: Identificación oficial vigente.

Licencia para conducir motocicleta.

Tarjeta de circulación con placas vigentes o permiso correspondiente.

Factura o comprobante de propiedad de la motocicleta.

Credencial de estudiante actualizada.

Además de entregar los documentos, los participantes deben completar el registro, asistir a una plática de seguridad vial y firmar una carta compromiso para conducir responsablemente. Las autoridades también pueden solicitar que presenten su motocicleta para verificar sus condiciones.

En el caso de adolescentes de 16 y 17 años, se requiere el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente de la madre, el padre o tutor legal y una autorización por escrito para participar. El menor debe acudir acompañado de su madre, padre o tutor durante el trámite.

Los solicitantes deben presentar documentos para acreditar que conducen una motocicleta./@pixabay

¿Dónde registrarse para recibir un casco gratis en Edomex?

Las personas interesadas deben entregar su documentación en la Coordinación Municipal de la Juventud, ubicada dentro de la Unidad Deportiva Luis Camarena, en el municipio de Ocoyoacac. Para solicitar información sobre las fechas de recepción de documentos, horarios y disponibilidad de cascos, el ayuntamiento puso a disposición el teléfono 729 311 2415.