El cantante salió de las instalaciones de la FGR luego de permanecer bajo resguardo ministerial. Su equipo reconoció que lo ocurrido durante su presentación en la Feria Ganadera fue un error de criterio

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros recuperó su libertad después de permanecer aproximadamente 17 horas detenido en Querétaro, luego de la polémica que se desató por la suspensión de su concierto en la Feria Internacional Ganadera 2026 y el posterior operativo policial en su contra.

De acuerdo con información, el intérprete salió de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) después de que sus abogados presentaran documentación relacionada con las armas de fuego que portaban sus escoltas, situación que derivó en una negociación con las autoridades.

La liberación ocurrió la noche de este sábado 14 de noviembre, luego de que el artista fuera detenido durante la madrugada, alrededor de las 04:00 horas, por elementos de la Policía Estatal de Querétaro.

El cantante fue detenido después de que su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendido. / @gabitoballesteros

Representante de Gabito Ballesteros ofrece disculpas tras polémica en Querétaro

En medio de la controversia, la representación de Gabito Ballesteros también difundió un comunicado oficial para ofrecer disculpas al Gobierno del Estado de Querétaro, al Gobierno Municipal de El Marqués, a las autoridades y al público que asistió a su presentación.

En el documento, compartido a través de las redes sociales del equipo del cantante, reconocieron que lo ocurrido fue un error de criterio y lamentaron la situación que se presentó durante el espectáculo.

“Reconocemos que fue un error de criterio y lamentamos sinceramente la situación que se presentó. Nuestra intención en ningún momento fue generar controversia, incomodidad o faltar al respeto a las autoridades y a las instituciones”, señala el comunicado.

Asimismo, la representación agradeció el cariño y el recibimiento del público queretano, además de disculparse con las personas que se quedaron con ganas de disfrutar de una presentación más extensa del intérprete.

Finalmente, expresaron su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores de Querétaro y ofrecerles el espectáculo que merecen.

Comunicado. / IG @gb.shows

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

La detención del cantante ocurrió después de que su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro fuera suspendida la noche del viernes 13 de noviembre.

El Comité Organizador informó que el espectáculo fue interrumpido porque el intérprete habría interpretado canciones que no estaban contempladas en el repertorio previamente autorizado por las autoridades, debido a las restricciones contra la música que hace apología del delito.

Entre los temas que generaron controversia se encuentra “AMG”, colaboración de Gabito Ballesteros con Natanael Cano y Peso Pluma.

Posteriormente, cuando el cantante se disponía a abandonar el recinto, elementos de seguridad realizaron un operativo que terminó con su detención y la de otras personas que lo acompañaban.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación por la posible comisión de delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, durante la intervención se aseguró una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.