¿Qué dice la letra de ‘AMG’? La canción por la que detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro

‘AMG’ es una colaboración musical de Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma. / Especial

La colaboración de Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma se convirtió en el centro de la polémica luego de que las autoridades suspendieran el concierto del cantante en la Feria Ganadera de Querétaro

La canción ‘AMG’, interpretada por Gabito Ballesteros junto a Natanael Cano y Peso Pluma, volvió a generar controversia luego de que fuera señalada como uno de los temas que provocaron la suspensión del concierto del cantante sonorense en Querétaro.

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La presentación se realizó el viernes 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. Sin embargo, el espectáculo terminó abruptamente después de que el intérprete presuntamente cantara dos canciones que no estaban contempladas en el repertorio autorizado por las autoridades.

Uno de los temas señalados fue precisamente ‘AMG’, una de las colaboraciones más populares de los tres exponentes de los corridos tumbados.

¿De qué trata la canción ‘AMG’ de Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Peso Pluma?

‘AMG’ es una canción de corridos tumbados que gira alrededor del dinero, los automóviles de lujo, las fiestas y un estilo de vida marcado por la ostentación y el éxito económico.

El título hace referencia a Mercedes-AMG, la división de alto rendimiento de la marca alemana Mercedes-Benz. De hecho, uno de los elementos más reconocibles de la canción es la mención de una camioneta Mercedes-Benz Clase G 63.

A lo largo de la composición, los intérpretes describen una vida de lujos, viajes en aviones privados, ropa de marca y celebraciones con bebidas costosas.

Sin embargo, la letra también incluye referencias a la portación de radios de comunicación, una lista negra y la necesidad de mantenerse alerta, elementos que forman parte de la narrativa característica de algunos corridos tumbados.

La canción fue lanzada el 24 de noviembre de 2022 como parte del álbum ‘Nata Montana’, de Natanael Cano, y se convirtió en uno de los temas más reconocidos del género.

El cantante de corridos tumbados fue detenido tras el incidente ocurrido durante su concierto en Querétaro. / @gabitoballesteros

¿Por qué ‘AMG’ provocó la suspensión del concierto de Gabito Ballesteros?

De acuerdo con el Comité Organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, Gabito Ballesteros había entregado previamente una lista de canciones para su presentación. El repertorio fue revisado por las autoridades y se excluyeron los temas que pudieran contravenir las disposiciones estatales relacionadas con la apología del delito en espectáculos públicos.

No obstante, durante el concierto el cantante habría interpretado dos canciones que no estaban autorizadas. Después de una primera intervención del personal de Inspección Municipal de El Marqués, el artista regresó al escenario y cantó ‘AMG’.

Ante esta situación, las autoridades determinaron suspender definitivamente el espectáculo.

Posteriormente, el cantante denunció a través de una transmisión en vivo que estaba rodeado de policías y cuestionó los motivos de la intervención. También sostuvo que había respetado las canciones que le habían indicado que no podía interpretar.

De acuerdo con los reportes del 14 de noviembre, Gabito Ballesteros fue detenido durante la madrugada y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Gabito Ballesteros se encuentra en medio de la polémica luego de su presentación en la Feria Ganadera de Querétaro. / @gabitoballesteros

Letra de "AMG"