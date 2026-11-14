La legislación local contempla sanciones de hasta 10 mil UMAS y posibles vetos para artistas reincidentes / Especial

Los organizadores aseguraron que el cantante interpretó dos canciones que no estaban autorizadas y que ignoró una advertencia durante su presentación

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 rompió el silencio sobre la polémica protagonizada por Gabito Ballesteros, luego de que su concierto en el Teatro del Pueblo fuera suspendido de manera anticipada por interpretar canciones que presuntamente hacen apología del delito. A través de un comunicado oficial, los organizadores explicaron que el cantante había aceptado un repertorio previamente autorizado, pero durante su presentación decidió incluir dos temas que no estaban contemplados en el acuerdo.

De acuerdo con la versión difundida por la organización, el intérprete de corridos tumbados recibió una primera advertencia cuando comenzó a cantar una canción que había sido excluida de su lista. Sin embargo, después de que personal de Inspección Municipal de El Marqués interviniera para recordarle las condiciones establecidas, Gabito Ballesteros regresó al escenario e interpretó ‘AMG’, tema que también había sido considerado contrario a las restricciones vigentes en Querétaro.

La segunda interpretación provocó que las autoridades ordenaran la suspensión definitiva del espectáculo, una decisión que posteriormente generó controversia debido a las denuncias del artista sobre un operativo policial contra su equipo de trabajo. Ahora, la Feria de Querétaro sostiene que la medida respondió al incumplimiento de las reglas aceptadas antes de la presentación y no a una acción dirigida personalmente contra el cantante.

La Feria de Querétaro explicó por qué suspendieron el concierto de Gabito / Especial

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

Según el comunicado de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, antes de su presentación en el Teatro del Pueblo, el equipo de Gabito Ballesteros entregó una lista de canciones que fue revisada por el Comité Organizador y las autoridades competentes. Durante ese proceso se identificaron y excluyeron los temas que, conforme a los criterios de las autoridades locales, podían considerarse apología del delito.

El objetivo de esta revisión era garantizar que los artistas invitados cumplieran con las disposiciones aplicables a los espectáculos públicos, particularmente aquellas relacionadas con contenidos que enaltezcan la violencia o a integrantes de organizaciones criminales. Los organizadores señalaron que todos los participantes de la Feria 2026 fueron informados sobre estas condiciones y aceptaron respetarlas.

Pese a lo anterior, Gabito Ballesteros interpretó una primera canción que no formaba parte del repertorio autorizado, lo que motivó la intervención de personal de Inspección Municipal de El Marqués. Los funcionarios solicitaron que el artista descendiera momentáneamente del escenario para recordarle el compromiso adquirido antes del concierto.

El cantante interpretó dos canciones que no estaban autorizadas, según los organizadores / Especial

Después de esa primera intervención, el cantante regresó ante el público para continuar con su espectáculo. Sin embargo, comenzó a interpretar ‘AMG’, canción que, según la organización, también había sido excluida por considerarse contraria a las restricciones establecidas.

Ante este segundo incumplimiento, las autoridades determinaron que el concierto no podía continuar, por lo que ordenaron suspenderlo definitivamente.

¿Qué canción provocó la suspensión definitiva de Gabito Ballesteros?

El tema que desencadenó la suspensión definitiva fue ‘AMG’, una de las canciones más conocidas dentro del movimiento de los corridos tumbados. De acuerdo con los organizadores, esta canción no estaba incluida en el repertorio que había sido autorizado previamente para la presentación de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo.

La Feria de Querétaro explicó que el artista ya había recibido una advertencia por interpretar otro tema no permitido, por lo que la decisión de continuar con ‘AMG’ fue considerada un segundo incumplimiento. Aunque el comunicado identifica expresamente a ‘AMG’ como la segunda canción no autorizada, no precisa cuál fue el primer tema que provocó la intervención de los inspectores municipales.

‘AMG’ fue el tema que provocó la suspensión definitiva del espectáculo / Especial

¿De cuánto sería la multa para Gabito Ballesteros por cantar ‘AMG’?

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la posibilidad de que Gabito Ballesteros enfrente una sanción económica por incumplir las disposiciones aplicables a los espectáculos públicos en Querétaro. La organización señaló que la legislación local contempla multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para este tipo de infracciones, cantidad que puede superar el millón de pesos.

El comunicado también menciona que la normativa contempla vetos para artistas reincidentes, una medida que podría impedir futuras presentaciones en determinadas circunstancias.

¿Qué dice la ley de Querétaro sobre las canciones que hacen apología del delito?

En Querétaro existen disposiciones que restringen la interpretación de contenidos considerados apología del delito durante espectáculos públicos, particularmente cuando se relacionan con la exaltación de la violencia o de organizaciones criminales.

De acuerdo con la Feria Internacional Ganadera, estas reglas forman parte de una política estatal orientada a evitar que los eventos masivos se conviertan en espacios donde se promuevan conductas delictivas.

Para la edición 2026, el Gobierno del Estado realizó una revisión previa de los repertorios de los artistas programados tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque, con el objetivo de identificar canciones que pudieran contravenir estas disposiciones.

Los organizadores aseguraron que todos los artistas fueron informados sobre las restricciones y se comprometieron a respetarlas durante sus respectivas presentaciones. En caso de incumplimiento, las autoridades municipales tienen la facultad de intervenir y determinar las sanciones correspondientes, conforme al procedimiento aplicable.

En el caso de Gabito Ballesteros, la Feria sostiene que existió un acuerdo previo y que el cantante lo incumplió en dos ocasiones, lo que derivó en la suspensión de su espectáculo.

¿Qué pasó con Gabito Ballesteros después de que cancelaron su concierto?

La controversia no terminó cuando el cantante abandonó el escenario. Después de la suspensión, Gabito Ballesteros denunció mediante una transmisión en vivo de Instagram que elementos policiales realizaron un operativo contra integrantes de su equipo de trabajo.

El intérprete aseguró que algunos de sus acompañantes fueron esposados, que sus escoltas fueron desarmados y que las autoridades intentaron retirar su camioneta mediante una grúa. También denunció que los uniformados habrían utilizado gas pimienta para obligarlo a salir del vehículo, situación que generó preocupación entre sus seguidores.