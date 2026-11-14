El Registro Nacional de Detenciones documentó el arresto del cantante durante la madrugada del 14 de noviembre

La polémica que comenzó con la suspensión de un concierto terminó con la detención de Gabito Ballesteros en Querétaro. El cantante de corridos tumbados fue arrestado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026, después de que las autoridades interrumpieran su presentación en la Feria Internacional Ganadera por interpretar canciones que, según los organizadores, no estaban incluidas en el repertorio autorizado.

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De acuerdo con la información difundida del Registro Nacional de Detenciones (RND), el intérprete, cuyo nombre completo es Gabriel Ballesteros Abril, fue detenido por elementos de la Policía Estatal a las 04:00 horas en Santiago de Querétaro. La ficha señala que quedó a disposición del Ministerio Público y que, al momento de la consulta, se encontraba en proceso de traslado hacia instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La confirmación del arresto se produjo horas después de que el artista denunciara, mediante una transmisión en vivo de Instagram, un operativo policial en el que presuntamente se utilizó gas para obligarlo a abandonar su camioneta. Aunque el registro documenta una detención formal, todavía no se ha informado qué delito se le atribuye al cantante.

Gabito Ballesteros fue detenido durante la madrugada del 14 de noviembre en Querétaro / Especial

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros en Querétaro?

La detención de Gabito Ballesteros ocurrió después de una noche marcada por el conflicto entre el cantante y las autoridades encargadas de supervisar su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026.

Según los datos difundidos del Registro Nacional de Detenciones, el arresto se efectuó a las 4:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre, varias horas después de que el espectáculo fuera suspendido. El documento identifica a la Policía Estatal como la corporación responsable de la detención y establece que el intérprete fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La ficha también ubica el procedimiento en avenida Estadio número 104, colonia Colinas del Cimatario, en Santiago de Querétaro, frente a instalaciones federales. En el apartado correspondiente a su ubicación se reportó que el cantante se encontraba en traslado hacia la Fiscalía Federal.

El Registro Nacional de Detenciones documentó el arresto del cantante a las 04:00 horas / Especial

Sin embargo, existe un punto que todavía debe aclararse: el registro no especifica el motivo legal del arresto, los cargos que podrían formularse ni si existe una carpeta de investigación relacionada directamente con la suspensión del concierto.

¿Qué pasó durante el concierto de Gabito Ballesteros en la Feria de Querétaro?

El conflicto comenzó durante la presentación del cantante en el Teatro del Pueblo, donde las autoridades municipales determinaron suspender el espectáculo después de que interpretara canciones que no formaban parte de la lista previamente autorizada.

A través de un comunicado, los organizadores de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro explicaron que, antes del concierto, el equipo de Ballesteros entregó un repertorio para su revisión. En ese documento se habrían excluido expresamente los temas considerados apología del delito, conforme a las restricciones aplicables a los espectáculos públicos en la entidad.

Pese a ese acuerdo, los organizadores señalaron que el intérprete comenzó a cantar una primera canción no autorizada, lo que provocó que personal de Inspección Municipal de El Marqués interviniera para retirarlo momentáneamente del escenario y recordarle las condiciones establecidas.

La Policía Estatal puso a Gabito Ballesteros a disposición del Ministerio Público / Especial

Después de recibir la advertencia, Gabito Ballesteros regresó al escenario e interpretó ‘AMG’, canción que también había sido excluida del repertorio, según la versión de las autoridades. Ante lo que consideraron un segundo incumplimiento, los inspectores ordenaron la suspensión definitiva del concierto, por lo que se interrumpió el sonido y el artista tuvo que abandonar el escenario antes de concluir su presentación.

Por su parte, Ballesteros sostuvo que había respetado los acuerdos establecidos con el promotor y aseguró que no recibió una prohibición específica sobre la interpretación de ‘AMG’. Las versiones del cantante y de los organizadores, por lo tanto, presentan diferencias sobre las condiciones del espectáculo.

Gabito Ballesteros denuncia uso de gas durante operativo policial

Después de que su concierto fuera cancelado, Gabito Ballesteros realizó una transmisión en vivo a través de Instagram para denunciar lo que estaba ocurriendo cuando intentaba retirarse del recinto.

En el video, el intérprete aseguró que elementos policiales habían rodeado su camioneta y que integrantes de su equipo de trabajo estaban siendo retenidos. También denunció que sus escoltas fueron desarmados y que algunos de sus acompañantes terminaron esposados.

El cantante afirmó que los uniformados intentaron obligarlo a descender de su vehículo y que, ante su negativa, presuntamente utilizaron gas para forzarlo a salir.

Según su relato, las autoridades también solicitaron una grúa para retirar la camioneta del lugar, mientras él permanecía en su interior. Estas acusaciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes cuestionaron la actuación de los elementos de seguridad y las circunstancias en las que se desarrolló el operativo.

¿Dónde está Gabito Ballesteros tras su detención?

La información del Registro Nacional de Detenciones indica que, al momento de la consulta realizada durante la mañana del sábado, Gabito Ballesteros estaba a disposición del Ministerio Público y su ubicación aparecía relacionada con un traslado a instalaciones de la Fiscalía Federal en Querétaro.

Esto representa un cambio respecto de los primeros reportes difundidos durante la madrugada, cuando todavía existían dudas sobre si el intérprete había sido detenido formalmente o únicamente retenido durante el operativo. La actualización del registro permitió documentar que sí existió una detención efectuada por la Policía Estatal, aunque no precisó la situación jurídica definitiva del artista.