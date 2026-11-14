¿Por qué Gabito Ballesteros ocultaba un arma de fuego? La FGR lo investiga

Lo asegurado lo traía en una camioneta durante la Feria Ganadera de Querétaro / Especial

El cantante y cuatro personas más fueron puestos a disposición del MP t tras el hallazgo de una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) después de que elementos de la Policía Estatal de Querétaro localizaran un arma de fuego en una camioneta que abordaba junto con otras cuatro personas, durante un operativo realizado en las instalaciones del Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

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La autoridad federal abrió una carpeta de investigación contra Gabriel “N”, nombre con el que fue identificado el intérprete, así como contra Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”, por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de desobediencia y resistencia de particulares.

Gabito Ballesteros es investigado por la FGR tras el hallazgo de un arma de fuego en Querétaro / Especial

De acuerdo con la información asentada en el Informe Policial Homologado (IPH), los agentes estatales detectaron el armamento cuando observaron a los cinco individuos abordar una camioneta en la que había una pistola a la vista. Tras una inspección, los oficiales aseguraron un arma de fuego, dos cargadores y 34 cartuchos útiles, elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía Federal investiga la posible portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas / Especial

¿Por qué la FGR investiga a Gabito Ballesteros por un arma de fuego?

La investigación contra Gabito Ballesteros comenzó después de que policías estatales detectaran un arma de fuego dentro de una camioneta en la que se encontraban el cantante y cuatro acompañantes. El hallazgo motivó la intervención de los agentes y la posterior puesta a disposición de los cinco involucrados ante las autoridades federales.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde elementos de seguridad realizaban labores de vigilancia cuando observaron que varias personas abordaban una unidad vehicular.

Durante esa intervención, los oficiales advirtieron que en el interior de la camioneta había un arma de fuego visible, situación que llevó a realizar una inspección para verificar las condiciones en las que se encontraba el armamento y determinar si existía alguna irregularidad.

Como resultado de la revisión, los policías aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para ser analizados como parte de la investigación.

El cantante y cuatro acompañantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal / Especial

El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República debido a que la carpeta contempla la probable portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, una conducta cuya investigación corresponde al ámbito federal.

¿Cómo fue la detención de Gabito Ballesteros en la Feria Ganadera de Querétaro?

La intervención policial ocurrió en las instalaciones del recinto ferial, donde Gabito Ballesteros se encontraba acompañado de otras cuatro personas identificadas por las autoridades únicamente con sus nombres y la inicial de sus apellidos.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, los agentes estatales observaron a los cinco individuos cuando abordaban una camioneta y detectaron que había un arma de fuego en el interior de la unidad. Ante esta situación, los oficiales procedieron a realizar una inspección, durante la cual localizaron y aseguraron el armamento, junto con los cargadores y las municiones.

Posteriormente, Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N” fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para atribuirles alguna responsabilidad penal. La información proporcionada no precisa cuál de los cinco ocupantes tenía el arma bajo su control, si alguno reconoció ser su propietario o si se presentó documentación relacionada con su posesión o portación.

Tampoco se han dado a conocer detalles específicos sobre las circunstancias que dieron origen a la investigación por desobediencia y resistencia de particulares, por lo que será necesario esperar los resultados de las diligencias oficiales.

¿Qué encontraron los policías en la camioneta de Gabito Ballesteros?

Durante la inspección del vehículo, los elementos de la Policía Estatal aseguraron tres tipos de objetos relacionados con el armamento que motivó la intervención.

El material localizado fue el siguiente: Una pistola , cuya clasificación legal deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Dos cargadores , que quedaron asegurados como parte de la investigación.

34 cartuchos útiles, los cuales también fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

¿Qué delitos investiga la FGR contra Gabito Ballesteros?

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por la probable comisión de delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por desobediencia y resistencia de particulares.

El primer señalamiento está vinculado con el arma localizada dentro de la camioneta. La autoridad deberá verificar sus características y establecer si su posesión o portación estaba amparada por algún permiso o autorización legal. En cuanto a la desobediencia y resistencia de particulares, la investigación deberá esclarecer si durante la intervención policial ocurrió alguna conducta que pudiera encuadrar en estos delitos.

¿Gabito Ballesteros podría ir a prisión por el arma de fuego?

La investigación federal podría derivar en un procedimiento penal si el Ministerio Público Federal considera que existen elementos suficientes para formular una imputación contra alguno de los involucrados. Sin embargo, no es posible determinar en este momento si Gabito Ballesteros enfrentará una pena de prisión, debido a que todavía deben esclarecerse las circunstancias del aseguramiento y la posible participación de cada persona.

También será necesario determinar si existía algún permiso legal aplicable y quién tenía la disponibilidad o control del armamento al momento de la intervención. La eventual imposición de una sanción dependerá de los delitos que pudieran acreditarse, las pruebas presentadas y las decisiones de las autoridades judiciales competentes.

¿Qué relación tiene la investigación con el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

La intervención policial ocurrió en el contexto de la presencia de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, evento en el que el cantante también estuvo involucrado en una controversia relacionada con su presentación musical.