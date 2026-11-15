A casi nueve meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el CJNG mantiene operaciones en Guerrero y busca ampliar su influencia mediante alianzas con grupos locales

A casi nueve meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continúa disputando territorios en Guerrero, donde ha conseguido mantener sus operaciones pese a la pérdida de su principal dirigente y la captura de algunos de sus operadores. La organización enfrenta una rivalidad con La Familia Michoacana, en un escenario que genera preocupación por la seguridad de la población y el próximo proceso electoral.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso el 12 de noviembre de 2026, el CJNG ha establecido acuerdos con organizaciones delictivas que operan en diferentes puntos del estado. Estos movimientos le han permitido fortalecer su presencia en la Sierra, Costa Grande, región Norte y Acapulco, mientras que en municipios de la Costa Chica también se han registrado amenazas atribuidas al grupo criminal.

El panorama contrasta con las consecuencias que se esperaban después del operativo federal realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, donde murió 'El Mencho'. Su fallecimiento quedó confirmado mediante documentación oficial y la posterior entrega del cuerpo a sus familiares. Sin embargo, la desaparición del líder no provocó el desmantelamiento de las estructuras regionales que mantienen actividades en diferentes entidades.

La organización también ha enfrentado otros golpes, entre ellos la captura de Audias Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', identificado como uno de sus principales operadores. A pesar de estas acciones, los reportes de seguridad señalan que las células criminales han conservado capacidad para establecer alianzas y disputar zonas estratégicas, aunque esto no significa que ejerzan un control absoluto sobre todos los municipios donde se ha documentado su presencia.

El CJNG conserva estructuras operativas pese a la muerte de 'El Mencho' y la captura de algunos de sus integrantes.

¿Cómo logró el CJNG ampliar su presencia en Guerrero sin 'El Mencho'?

Uno de los factores que explican la permanencia del cártel es su relación con grupos criminales que ya contaban con influencia regional. Según la información recabada por Proceso, entre sus presuntos aliados se encuentran Los Tlacos, también conocidos como Cártel de la Sierra, Los Granados y Los Maldonado, además de organizaciones que operan en el puerto de Acapulco. Estas relaciones permiten que distintas células mantengan actividades en sus respectivas zonas sin depender de una sola estructura operativa.

El periodista Lenin Ocampo Torres, quien ha dado seguimiento a la violencia en Guerrero, explicó en la investigación que estos acuerdos han favorecido la expansión del CJNG durante 2026. Entre los personajes señalados por su presunta participación en las operaciones del grupo aparece Francisco Jaramillo Valdovinos, alias 'El Serio' o 'Comandante Serio', identificado en reportes de seguridad como una figura relevante en los movimientos de la organización dentro del estado.

La disputa territorial tiene como principal rival a La Familia Michoacana, grupo que mantiene una presencia importante en Tierra Caliente y otras regiones de Guerrero. De acuerdo con el reportaje, ambas organizaciones buscan ampliar su influencia sobre territorios y actividades económicas relacionadas con la explotación de recursos forestales, la minería, el tráfico de drogas y la extorsión. Esta confrontación también alcanza a comunidades donde los habitantes enfrentan amenazas y desplazamientos forzados.

Los operativos de las autoridades no han detenido por completo estas actividades. Durante 2026, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reportó la detención de Christian 'N', alias 'Peater', el 26 de julio, señalado como presunto integrante del CJNG relacionado con hechos violentos en Acapulco. También informó sobre la captura de Reynier 'N', conocido como 'Palma', investigado por su posible participación en el asesinato de un taxista ocurrido el 16 de junio en el mismo municipio.

El CJNG conserva estructuras operativas pese a la muerte de 'El Mencho' y la captura de algunos de sus integrantes./ AP

Elecciones de Guerrero 2027: crece la preocupación por la violencia criminal

El fortalecimiento de las organizaciones delictivas ocurre mientras Guerrero se prepara para renovar sus principales cargos de elección popular. El próximo 6 de junio de 2027, la población votará para elegir la gubernatura, 46 diputaciones del Congreso local y las autoridades de 83 ayuntamientos, en una jornada que también coincidirá con las elecciones federales intermedias.

El calendario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) establece que las precampañas para la gubernatura comenzaron el 12 de noviembre de 2026 y finalizarán el 10 de enero de 2027. En el caso de las diputaciones locales, iniciarán el 2 de diciembre, mientras que las correspondientes a los ayuntamientos arrancarán el 16 de diciembre. Estas fechas marcan el comienzo de una etapa en la que las autoridades deberán reforzar las condiciones de seguridad para aspirantes y ciudadanos.

La preocupación por posibles agresiones contra actores políticos tiene antecedentes. Gabino Solano Ramírez, director del Observatorio de Violencias 'pi.evi' de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), señaló a Proceso que entre 2008 y 2026 se documentó un promedio de 21 agresiones anuales contra actores políticos, cifra que aumenta a 28 durante los años electorales. En ese mismo periodo, el monitoreo contabilizó 227 homicidios de personas vinculadas con la política local.

El investigador también advirtió sobre las consecuencias que las disputas criminales tienen para las comunidades. Según los registros del observatorio universitario, entre 2011 y 2023 se identificaron 55 casos de desplazamiento forzado interno, principalmente en Tierra Caliente. Este problema se suma a las extorsiones y amenazas que afectan a familias, comerciantes y productores de distintas localidades.