Tony Montana, hermano de El Mencho, pidió clemencia a jueza de EU: estas fueron sus palabras

Antes del fallo, envió una carta en la que habló de su infancia, sus enfermedades y el temor de morir

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, intentó obtener una condena menor en Estados Unidos mediante una carta dirigida a la jueza Beryl A. Howell, en la que reconoció sus delitos, pidió perdón por el daño ocasionado y relató las dificultades que enfrentó desde su infancia. Sin embargo, sus argumentos no evitaron que fuera sentenciado a 22 años y medio de prisión por su participación en actividades de narcotráfico relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El documento fue presentado antes de que la Corte de Distrito de Columbia, en Washington, resolviera su situación jurídica. En él, el mexicano, quien tenía 68 años cuando reconoció su responsabilidad penal, explicó que su principal preocupación era no volver a convivir con sus hijos, especialmente con los más pequeños, debido a su edad y a los problemas de salud que aseguró padecer. También habló sobre la pobreza en la que creció, el abandono de su padre y los años que pasó trabajando en Estados Unidos antes de ser deportado a México.

La jueza finalmente determinó imponerle una pena de 270 meses de prisión, equivalentes a 22 años y seis meses, después de que el acusado se declarara culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, así como de un delito relacionado con armas de fuego utilizadas para facilitar el narcotráfico. La resolución quedó por debajo de los 30 años solicitados por la Fiscalía, pero superó los 20 años planteados por su defensa.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, recibió una condena de 22 años y medio en EU / Especial

¿Qué le escribió Tony Montana a la jueza de Estados Unidos para pedir clemencia?

Antes de escuchar su sentencia, Antonio Oseguera Cervantes envió una carta a la jueza Beryl A. Howell con el propósito de explicar las circunstancias personales que, desde su perspectiva, debían ser consideradas al momento de determinar cuánto tiempo permanecería en prisión. El hermano de “El Mencho” reconoció que había cometido delitos graves y aseguró que comprendía las consecuencias de sus decisiones.

“Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, escribió el acusado. También ofreció una disculpa al tribunal, a la sociedad y a las personas que pudieron resultar afectadas por su conducta.

En el documento, “Tony Montana” intentó mostrar una faceta distinta a la relacionada con su participación en el CJNG. Explicó que había enfrentado dificultades económicas desde pequeño y que gran parte de su vida estuvo marcada por la necesidad de trabajar para mantener a sus familiares.

Su petición no consistió en negar los delitos por los que se declaró culpable, sino en solicitar que la juzgadora tomara en cuenta su edad, estado de salud y responsabilidades familiares para imponer una pena que le permitiera recuperar su libertad antes de morir.

El hermano de “El Mencho” pidió clemencia a una jueza federal antes de conocer su sentencia / Especial

Tony Montana relató una infancia de pobreza y abandono familiar

Uno de los aspectos más personales de la carta fue la descripción que Antonio Oseguera Cervantes hizo de sus primeros años de vida. El acusado aseguró que creció en una familia numerosa, donde las dificultades económicas se agravaron después de que su padre abandonara el hogar.

“Provengo de una familia muy pobre. Éramos siete hijos, y mi padre nos abandonó cuando todavía éramos muy pequeños. Mi madre nos crió sola”, expuso. Agregó que enfrentaron periodos en los que no tuvieron comida suficiente, aunque procuraron salir adelante.

Según su relato, la falta de recursos lo llevó a buscar oportunidades laborales fuera de México cuando todavía era adolescente. El hermano de “El Mencho” señaló que llegó a Estados Unidos aproximadamente a los 16 años, con la intención de trabajar y contribuir al sostenimiento de su madre y sus hermanos.

“Trabajé en los Estados Unidos durante más de 30 años”, afirmó en el documento. Después fue deportado a México, mientras su primera familia permaneció en territorio estadounidense, donde sus hijos crecieron y formaron sus propias vidas.

Oseguera Cervantes presentó estos antecedentes como parte de las circunstancias que marcaron su historia personal, aunque reconoció que las dificultades de su infancia no justificaban los delitos que había cometido.

El hermano de “El Mencho” se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y armas / Especial

¿Por qué Tony Montana temía morir en prisión?

La edad y los problemas de salud ocuparon un lugar importante en la petición de clemencia presentada por “Tony Montana”, quien aseguró que padecía enfermedades crónicas y que se encontraba cerca de cumplir 70 años. Ante la posibilidad de recibir una condena prolongada, expresó su preocupación por pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense.

El acusado también explicó que, después de regresar a México, formó otra familia y tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. De acuerdo con su relato, la madre de ambos falleció de cáncer cuando todavía eran menores de edad, situación que lo llevó a asumir su crianza.

En la carta señaló que esos dos hijos ya eran mayores y estudiaban en la universidad. Además, reveló que tenía otros dos hijos pequeños: una niña de seis años y un niño de dos, con quienes deseaba convivir durante sus próximos años de vida.

Para Oseguera Cervantes, una sentencia demasiado extensa representaba la posibilidad de no volver a estar presente en momentos importantes de la vida de sus hijos menores. Por ello, solicitó que el tribunal considerara el impacto que su encarcelamiento tendría sobre su familia.

“Su Señoría, entiendo que debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No le pido al Tribunal que ignore lo que he hecho”, escribió. Solicitó que la juzgadora tomara en cuenta su edad, salud, familia y las circunstancias de su vida al momento de establecer la pena.

El mensaje concluyó con una petición directa a la jueza, a quien pidió que considerara una condena que le permitiera regresar con sus seres queridos mientras todavía pudiera formar parte de sus vidas.

“Le pido al Tribunal compasión y misericordia”, expresó al final de la carta.

¿Qué respondió la jueza a la petición de clemencia del hermano de El Mencho?

A pesar de los argumentos personales presentados por Antonio Oseguera Cervantes, la jueza Beryl A. Howell consideró que la gravedad de su participación en las actividades del CJNG justificaba una pena prolongada de prisión.

Durante la audiencia, la juzgadora hizo referencia a la responsabilidad que el acusado había reconocido dentro de la organización criminal, particularmente en las operaciones destinadas a introducir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

“Usted es responsable de la llegada de toneladas de drogas a este país. Estaba profundamente involucrado en todas las actividades del CJNG”, le dijo Howell antes de dictar la condena. La pena incluyó los cargos por tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por portar armas para facilitar esos delitos.

La resolución estableció una pena total de 22 años y medio de prisión, distribuida en 17 años y seis meses por conspiración para distribuir narcóticos, además de cinco años adicionales por el delito relacionado con armas de fuego.

La sentencia quedó en un punto intermedio entre las posiciones de las partes. Mientras la Fiscalía estadounidense solicitó 30 años de cárcel, los abogados del acusado habían planteado una pena de 20 años, apoyándose en las circunstancias personales descritas por su cliente.

Aunque la condena fue menor a la solicitada por los fiscales, el fallo significó que el hermano de “El Mencho” deberá enfrentar una estancia prolongada en prisión por los delitos que reconoció ante la justicia estadounidense.

¿Quién es Tony Montana y qué relación tiene con El Mencho?

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su relación familiar con uno de los principales dirigentes de esa organización criminal lo convirtió en una figura de interés para las autoridades mexicanas y estadounidenses, especialmente por las investigaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y metanfetamina.

Sin embargo, la condena dictada en Washington no se basó únicamente en ese parentesco, sino en los delitos que Antonio Oseguera Cervantes reconoció haber cometido como parte de las actividades de narcotráfico investigadas por la justicia estadounidense.