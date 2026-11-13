Antes de conocer su sentencia, pidió clemencia por sus problemas de salud y el temor de morir / Especial

Antonio Oseguera Cervantes recibió una condena de 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y las armas de fuego

La justicia de Estados Unidos impuso una condena de 22 años y seis meses de prisión contra Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, fundador y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La sentencia fue dictada por su participación en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína y metanfetamina, así como por delitos vinculados con armas de fuego.

La resolución estuvo a cargo de Beryl A. Howell, jueza federal de la Corte de Distrito de Columbia, en Washington D. C., después de que el acusado reconociera su responsabilidad penal en los cargos presentados por las autoridades estadounidenses. El caso representa un nuevo resultado judicial contra integrantes del entorno familiar de quien encabezó una de las organizaciones criminales más importantes de México.

‘Tony Montana’, hermano de ‘El Mencho’, recibió una condena de 22 años y medio en EU / Especial

Antes de recibir la condena, Oseguera Cervantes, de 68 años, solicitó una sentencia que le permitiera recuperar su libertad y reunirse nuevamente con sus seres queridos. En una carta dirigida a la jueza, aseguró que enfrenta enfermedades crónicas y expresó su preocupación por la posibilidad de pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense.

¿Cuántos años de prisión recibió ‘Tony Montana’ en Estados Unidos?

La jueza federal Beryl A. Howell condenó a Antonio Oseguera Cervantes a un total de 22 años y medio de cárcel, equivalentes a 270 meses de prisión, por los dos delitos de los que se declaró culpable durante el proceso judicial.

La sentencia se dividió en 17 años y seis meses por conspiración para distribuir narcóticos, particularmente cocaína y metanfetamina, además de cinco años adicionales por un delito relacionado con armas de fuego.

De acuerdo con la información del caso, el acusado se había declarado culpable el 31 de julio de 2026, lo que permitió avanzar hacia la etapa de sentencia sin necesidad de celebrar un juicio para determinar su responsabilidad por los cargos admitidos.

El hermano de ‘El Mencho’ pidió clemencia por sus problemas de salud / Especial

Antes de llegar a esta resolución, ‘Tony Montana’ enfrentaba un panorama judicial complicado, ya que las penas contempladas para los delitos imputados incluían una condena mínima de 15 años de prisión y la posibilidad de recibir hasta dos cadenas perpetuas.

Finalmente, la jueza determinó imponerle una pena de más de dos décadas, aunque el tiempo efectivo que permanezca encarcelado dependerá de las disposiciones legales aplicables a su caso.

¿Qué delitos cometió Antonio Oseguera Cervantes, hermano de ‘El Mencho’?

La investigación estadounidense, en la que participó la Administración para el Control de Drogas (DEA), relacionó a Antonio Oseguera Cervantes con operaciones de tráfico de grandes cantidades de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Según los antecedentes del expediente, el acusado estuvo vinculado con actividades de narcotráfico relacionadas con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel del Milenio y posteriormente el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades señalaron que su participación estuvo relacionada con la distribución de drogas a gran escala, una actividad por la que terminó enfrentando cargos federales en territorio estadounidense.

Antonio Oseguera Cervantes fue detenido en Jalisco en diciembre de 2022 / Especial

Además de la conspiración para distribuir sustancias ilícitas, Oseguera Cervantes admitió un cargo relacionado con el uso, portación y posesión de un arma de fuego, delito que contribuyó a incrementar la duración de su condena.

La resolución judicial se produjo después de que el acusado aceptara los cargos presentados por la fiscalía estadounidense, por lo que la sentencia quedó sustentada en su declaración de culpabilidad y en los elementos reunidos durante la investigación.

‘Tony Montana’ pidió clemencia por temor a morir en prisión

Uno de los momentos más relevantes antes de que se conociera la sentencia fue la solicitud de clemencia presentada por Antonio Oseguera Cervantes, quien pidió a la jueza considerar su edad, sus condiciones médicas y la posibilidad de volver a convivir con su familia.

En una carta dirigida a la autoridad judicial, el hermano de ‘El Mencho’ explicó que padece enfermedades crónicas y manifestó su temor de que una condena prolongada le impidiera regresar a casa.

“Pido que considere darme una sentencia que me permita la posibilidad de regresar a mi familia mientras aún pueda ser parte de sus vidas. Amo mucho a mis hijos y a mi familia y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me quedan de vida”, sostuvo.

Con este mensaje, el acusado buscó que la autoridad judicial tomara en cuenta sus circunstancias personales al determinar el castigo que recibiría por los delitos reconocidos.

Sin embargo, la petición no evitó que fuera condenado a 22 años y medio de prisión, una pena que representa una parte considerable de su expectativa de vida, considerando que actualmente tiene 68 años.

¿Quién es ‘Tony Montana’ y qué relación tiene con el CJNG?

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como ‘Tony Montana’, es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien fundó y encabezó el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su nombre ha aparecido en investigaciones relacionadas con el narcotráfico debido a sus presuntos vínculos con operaciones de distribución de drogas y con estructuras criminales que operaban desde México.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Oseguera Cervantes había tenido problemas previos con la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcóticos, antes de regresar a México.

Las investigaciones posteriores lo vincularon con actividades de tráfico de drogas a gran escala, por las cuales terminó siendo detenido, extraditado y procesado en Washington.