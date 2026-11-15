La cantante recordó los excesos que marcaron una etapa de su carrera y reconoció que el consumo de sustancias formaba parte de su entorno. Ahora asegura que agradece seguir viva y cuidar su salud

Alejandra Guzmán volvió a generar conversación después de hablar abiertamente sobre uno de los periodos más complicados de su vida. Durante una entrevista para el pódcast de Los 40 México, la cantante recordó que llegó a consumir cocaína durante sus años de fiestas y excesos, una etapa en la que, según explicó, ese comportamiento parecía completamente normal entre las personas con las que convivía.

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La intérprete de Eternamente bella compartió estas experiencias mientras reflexionaba sobre las diferencias entre la vida de los artistas de antes y las nuevas generaciones, que suelen prestar mayor atención al ejercicio y al cuidado físico. Al recordar aquellos años, reconoció que hubo momentos en los que el ritmo de vida que llevaba terminó por pasarle factura.

La cantante habló sobre el consumo de cocaína durante su etapa como rockstar./Especial

Alejandra Guzmán recuerda cuando la cocaína formaba parte de sus fiestas

El momento más comentado de la conversación llegó cuando hablaron sobre la expresión “vivir como una rockstar” y los excesos que suelen relacionarse con ese estilo de vida. Guzmán aseguró que ella sí experimentó esa etapa y recordó que las fiestas, los desvelos y el consumo de sustancias eran habituales en su círculo.

Durante la charla, el conductor hizo referencia a la posibilidad de desayunar después de una noche de fiesta. La conversación tomó un giro inesperado cuando ambos bromearon sobre el consumo de cocaína y la cantante reconoció que ese tipo de situaciones llegaron a formar parte de su pasado. “Antes era muy normal. Antes era como de: ‘Pásale’”, comentó.

La artista también recordó que con el paso del tiempo comenzó a identificar que algunas personas que la rodeaban no necesariamente eran sus amigos. Incluso reconoció que hubo ocasiones en las que tuvo que cancelar compromisos porque ya no podía mantener el ritmo de vida que llevaba.

La intérprete de Eternamente bella reconoció que las fiestas y los desvelos eran habituales en su entorno./Especial

La cantante habla de sus adicciones y del camino que tomó para recuperarse

Esta no es la primera vez que Alejandra Guzmán habla públicamente sobre su relación con el alcohol y las drogas. En otras entrevistas ha contado que probó el alcohol desde los 14 años y que tuvo su primer acercamiento con la marihuana a los 17. También ha reconocido que a los 28 años identificó que tenía problemas con el alcohol y decidió ingresar por voluntad propia a un centro de rehabilitación durante un mes.

La cantante ha explicado que buscar ayuda psicológica fue una parte importante de su proceso, pues considera que enfrentar una adicción requiere trabajar también con las emociones y experiencias personales. Asimismo, ha hablado de las recaídas que vivió y de la importancia de reconocer cuándo necesita ayuda.