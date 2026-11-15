¡Robaron el sueldo de sus empleados! Poncho de Nigris ofrece un millón de pesos para encontrar a los responsables

Poncho de Nigris denunció el robo de 600 mil pesos destinados a la nómina de sus trabajadores./Especial

El influencer denunció que le quitaron 600 mil pesos a uno de sus colaboradores cuando salía de un banco en Monterrey; el dinero estaba destinado a pagar la nómina de La Postrería 77

Poncho de Nigris atraviesa un complicado momento luego de denunciar que uno de sus negocios fue víctima de un asalto en Monterrey, Nuevo León. El empresario e influencer explicó que un colaborador fue despojado de 600 mil pesos que acababa de retirar de una sucursal bancaria y que estaban destinados al pago de los trabajadores de La Postrería 77.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la recompensa que anunció después de lo ocurrido: un millón de pesos para quien proporcione información que permita localizar a los presuntos responsables. A través de sus redes sociales, el regiomontano también expresó su preocupación porque el robo dejó comprometido el dinero con el que cubrirían los salarios de sus empleados.

¿Cómo ocurrió el robo de 600 mil pesos a Poncho de Nigris?

De acuerdo con el relato que compartió el influencer, el asalto ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 14:29 horas, cuando uno de sus colaboradores salía de una sucursal de Banregio ubicada en la zona de Las Brisas, al sur de Monterrey.

Poncho explicó que los agresores utilizaron un arma de fuego para amenazar a la persona que transportaba el efectivo y que también emplearon un cuchillo para cortar la mochila en la que llevaba los 600 mil pesos. El dinero pertenecía a la nómina de La Postrería 77, por lo que el empresario reconoció que tendrían que buscar otros recursos para cumplir con los pagos.

El empresario pidió que los datos sobre los presuntos asaltantes se compartan primero con las autoridades./Especial

Poncho de Nigris ofrece un millón de pesos para encontrar a los asaltantes

Después de dar a conocer el robo, el también conductor anunció que entregaría un millón de pesos a quien proporcionara información útil para identificar y localizar a los presuntos responsables. La cantidad ofrecida supera los 600 mil pesos que fueron sustraídos durante el asalto.

“De parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, estamos buscando el dinero, consiguiendo dinero para pagarles, ofrecemos un millón de pesos para dar con la rata”, expresó en su publicación.