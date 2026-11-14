Poncho de Nigris ofrece un millón de pesos para atrapar a ladrones que le robaron 600 mil en Monterrey

El empresario ofreció un millón de pesos para localizar a los presuntos responsables del asalto. / Especial

Tras perder 600 mil pesos en un asalto en Monterrey, el conductor anunció una recompensa de un millón para obtener información sobre los responsables

El influencer y empresario Poncho de Nigris denunció que fue víctima de un robo de 600 mil pesos en Monterrey, Nuevo León, luego de que uno de sus colaboradores fuera despojado del dinero que acababa de retirar de una sucursal bancaria.

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A través de sus redes sociales, el regiomontano compartió un video en el que explicó que el efectivo estaba destinado al pago de la nómina de los trabajadores de su negocio, La Postrería 77. Ante lo ocurrido, anunció que ofrecería un millón de pesos a quien proporcione información que permita localizar a los presuntos responsables.

El asalto ocurrió a la salida de una sucursal de Banregio, ubicada en la zona de Brisas, en Monterrey. De acuerdo con el relato del empresario, uno de los agresores habría amenazado al empleado con un arma de fuego para quitarle el dinero.

"Acaba de pasar una desgracia, como siempre la inseguridad. Nos acaban de robar ahorita saliendo del Banregio de Brisas, 600 mil pesos de la nómina de La Postrería 77", explicó en su publicación.

Poncho de Nigris ofrece un millón de pesos de recompensa

Luego de denunciar el robo, Poncho de Nigris manifestó su preocupación por los trabajadores que se quedaron sin recibir su salario, pues el efectivo sustraído estaba destinado a cubrir los pagos de la nómina.

El empresario aseguró que ya estaban buscando la manera de reunir nuevamente el dinero para cumplir con sus obligaciones laborales; sin embargo, también decidió ofrecer una recompensa superior al monto robado para obtener información sobre los responsables.

"De parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, estamos buscando el dinero, consiguiendo dinero para pagarles, ofrecemos un millón de pesos para dar con la rata", expresó.

Asimismo, pidió a sus seguidores que, en caso de contar con información sobre los presuntos asaltantes, la compartan primero con las autoridades para contribuir con las investigaciones.

Poncho de Nigris denunció el robo de 600 mil pesos destinados a la nómina de sus trabajadores. / @ponchodenigris

Poncho de Nigris espera videos de seguridad para identificar a los responsables

En sus declaraciones, el también conductor señaló que estaban a la espera de conseguir material de videovigilancia que pudiera ayudar a esclarecer el asalto y reconocer a quienes participaron.

De acuerdo con su relato, uno de los delincuentes habría utilizado un arma de fuego para amenazar al empleado, mientras que con un cuchillo cortó la mochila en la que transportaba el efectivo.

Poncho de Nigris aseguró sentirse especialmente afectado porque el dinero pertenecía a una empresa que, según sus palabras, trabaja para cumplir con sus compromisos y pagar a sus colaboradores.

"Más que enojado estoy dolido porque son empresas honestas y muy nobles", expresó.