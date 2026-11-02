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Aquivaldo Mosquera fue anunciado por Poncho de Nigris como uno de los participantes de la segunda edición del espectáculo de boxeo entre celebridades

Aquivaldo Mosquera cambiará los tachones por los guantes. El histórico exdefensa del América fue confirmado como uno de los participantes de Ring Royale 2, el evento de boxeo entre celebridades organizado por Poncho de Nigris, que celebrará su segunda edición en marzo de 2027.

El colombiano apareció en el primer anuncio de participantes realizado por el influencer regiomontano, quien presentó una lista de 13 personalidades del entretenimiento, las redes sociales y el deporte que formarán parte de la función. Por ahora, todavía no se conocen los enfrentamientos ni quién será el rival del exfutbolista.

¿Quiénes participarán en Ring Royale 2 de Poncho de Nigris?

Además de Aquivaldo Mosquera, Poncho de Nigris anunció a otras figuras del entretenimiento y las redes sociales. Entre los nombres más destacados aparecen Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Óscar Burgos, Ernesto Chavana, Marie Claire Harp, Masad Altamimi, Konan Big, Oliver Moreno, Pedro Osuna, conocido como 'El Mario Brox', Maza Clan y Crista Montes de Oca, identificada como 'Sargento Matute'.

Uno de los regresos que más llama la atención es el de Marcela Mistral, quien ya tuvo participación en la primera edición y consiguió derrotar a Karely Ruiz. Por su parte, Wendy Guevara también había adelantado su intención de formar parte del espectáculo, aunque todavía no tiene rival confirmado.

Ring Royale 2 podría tener uno de los encuentros mas esperados de todos los tiempos / Redes Sociales

¿Cuándo y dónde será Ring Royale 2?

La segunda edición de Ring Royale se llevará a cabo el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, Nuevo León. Para esta ocasión, el espectáculo tendrá una temática inspirada en la antigua Roma, con sus participantes caracterizados como gladiadores.

De acuerdo con el anuncio, la venta de boletos comenzará el miércoles 4 de noviembre a través de Superboletos. Los precios y la distribución de los combates todavía están pendientes de confirmarse.