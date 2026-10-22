El influencer regiomontano aseguró que circulan imágenes suyas desnudo sin que haya autorizado su difusión en redes sociales./ RS

El influencer regiomontano aseguró que circulan imágenes suyas sin ropa que habrían sido captadas sin su autorización

Poncho de Nigris está dispuesto a tomar medidas legales después de denunciar que fotografías suyas desnudo comenzaron a circular en internet. El influencer regiomontano dio a conocer la situación este jueves 22 de octubre de 2026 y aseguró que las imágenes habrían sido obtenidas durante una visita a un spa, donde aparentemente alguien lo fotografió sin su consentimiento.

El también empresario utilizó su cuenta de X para advertir que buscará a la persona responsable de compartir el material, pues considera que se trata de una invasión a su vida privada. Su mensaje fue directo y dejó clara su intención de investigar lo ocurrido: “Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró”.

La publicación puso nuevamente al exparticipante de La Casa de los Famosos México en el centro de la conversación digital, esta vez por un asunto relacionado con su privacidad. Aunque De Nigris acostumbra compartir distintos aspectos de su vida con sus seguidores, aseguró que las fotografías difundidas corresponden a un momento personal que no autorizó hacer público.

¿Cómo habrían obtenido las fotografías íntimas de Poncho de Nigris?

Una de las principales dudas es la manera en que fueron captadas las imágenes. Según explicó el conductor, todo habría ocurrido mientras se encontraba en un spa, aunque hasta ahora no ha identificado el establecimiento ni ha señalado directamente a alguna persona como responsable de fotografiarlo.

Para expresar su inconformidad, el regiomontano publicó un segundo mensaje en el que insistió en que buscará esclarecer lo sucedido. “No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, manifestó.

Lo que todavía no se conoce es la fecha en la que supuestamente fueron tomadas las fotografías ni quién tuvo acceso a ellas antes de que aparecieran en redes sociales. Tampoco se ha establecido si las imágenes fueron captadas con un teléfono celular, mediante algún otro dispositivo o si existe material que permita identificar a la persona involucrada.

Poncho de Nigris advirtió que buscará a los responsables de compartir fotografías privadas sin su consentimiento./ RS

La denuncia generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos consideraron que el conductor debería acudir a las autoridades, mientras que otros cuestionaron la autenticidad de lo ocurrido e incluso especularon sobre una posible estrategia publicitaria. Sin embargo, no se han presentado pruebas que permitan sostener esa última versión, por lo que se trata únicamente de comentarios de internautas.

Difundir fotografías íntimas sin permiso puede tener consecuencias legales

Más allá de la controversia que generaron sus publicaciones, el caso también pone sobre la mesa las consecuencias de compartir imágenes privadas sin autorización. En México, la Ley Olimpia contempla sanciones para determinadas conductas relacionadas con la violación a la intimidad sexual, una forma de violencia digital que puede afectar tanto a hombres como a mujeres.

De acuerdo con el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, cuando se cumplen los elementos establecidos en la ley, puede castigarse con penas de tres a seis años de prisión, además de sanciones económicas. La legislación también contempla otras conductas relacionadas con la obtención y exposición de ese tipo de material.

El conductor utilizó su cuenta de X para expresar su molestia por la supuesta filtración de imágenes íntimas./ Captura de pantalla