Asegura que quiere ayudar a la población y convertir a Nuevo León en un estado con más árboles

Poncho de Nigris podría dar el salto del entretenimiento a la política. El influencer, empresario y exparticipante de La Casa de los Famosos México sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene entre sus planes competir por la gubernatura de Nuevo León, aunque aclaró que su intención no es buscar el cargo de manera inmediata, sino esperar algunos años antes de iniciar formalmente su proyecto político.

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A través de distintas publicaciones e historias en su cuenta de Instagram, el regiomontano compartió algunas de las ideas que le gustaría impulsar si llegara a encabezar el Gobierno estatal. Entre sus principales objetivos mencionó ayudar a los habitantes de Nuevo León, desarrollar proyectos de reforestación y dejar un legado ambiental, al considerar que el estado necesita más espacios verdes para mejorar las condiciones de vida de la población.

Poncho de Nigris podría dar el salto del entretenimiento a la política / Especial

El también creador de contenido aseguró que su interés por incursionar en la política no estaría relacionado con obtener beneficios económicos personales, pues considera que su trayectoria empresarial le permite pensar en un cargo público desde una perspectiva diferente. Sin embargo, hasta ahora no ha anunciado su incorporación a algún partido político ni ha presentado una propuesta formal para contender en una elección.

¿Poncho de Nigris quiere ser gobernador de Nuevo León?

Durante una serie de videos compartidos en Instagram, Poncho de Nigris confirmó que tiene la intención de buscar la gubernatura de Nuevo León, aunque señaló que todavía faltan algunos años para que decida dar ese paso.

El influencer explicó que uno de sus principales motivos sería aprovechar su posición pública para desarrollar proyectos que beneficien a la población, especialmente a las personas que necesitan apoyo. Además, sostuvo que no buscaría enriquecerse mediante un cargo de elección popular.

Entre sus principales objetivos mencionó ayudar a los habitantes de Nuevo León / Especial

“Me voy a lanzar para gobernador de Nuevo León pronto (…) cantada vale doble. Voy a ayudar a toda la gente, a toda. No tengo la necesidad de agarrar un peso de nadie, al contrario”, declaró.

Sus palabras llamaron la atención debido a que, durante gran parte de su trayectoria, De Nigris ha estado vinculado con programas de televisión, proyectos empresariales y contenido en redes sociales, por lo que una eventual candidatura representaría un cambio importante en su carrera.

¿Qué propone Poncho de Nigris para Nuevo León?

Uno de los temas que más destacó el regiomontano fue el cuidado del medio ambiente. De Nigris aseguró que le gustaría impulsar un ambicioso programa de reforestación en Nuevo León, con el propósito de aumentar la cantidad de árboles y recuperar espacios naturales en distintas regiones de la entidad.

Durante sus declaraciones, el influencer mencionó que su intención sería transformar el paisaje urbano y contribuir a mejorar las condiciones ambientales, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde la contaminación del aire y la disponibilidad de áreas verdes son asuntos de interés público.

Le gustaría impulsar un ambicioso programa de reforestación en Nuevo León / Especial

“Voy a armar el mejor bosque [...] Voy a arbolar todo Nuevo León, va a ser un estado lleno de árboles, porque nos hace falta oxígeno”.

Aunque el empresario no detalló cómo financiaría esta iniciativa ni cuáles serían las zonas prioritarias para desarrollarla, dejó claro que la creación de áreas verdes sería uno de los principales objetivos de su eventual administración.

El proyecto, según explicó, estaría relacionado con su intención de realizar acciones que puedan beneficiar a las futuras generaciones y que continúen teniendo un impacto positivo incluso después de que termine su participación en la vida pública.

Poncho de Nigris asegura que quiere dejar un legado en Nuevo León

Además de hablar sobre sus aspiraciones políticas, Poncho de Nigris reflexionó sobre el dinero, el éxito y la importancia de realizar acciones que permanezcan con el paso del tiempo. El regiomontano consideró que acumular riqueza no debería ser el único objetivo de una persona, por lo que manifestó su deseo de impulsar proyectos que tengan un beneficio duradero para la sociedad.

“¿Para qué quieres tanto dinero si de cualquier manera te vas a morir? Voy a armar el mejor bosque, porque es lo que se queda para siempre. Voy a ayudar a toda la gente [...] y que se queden con un bonito recuerdo”, agregó.

Con estas declaraciones, el empresario planteó que su eventual incursión en la política estaría enfocada en dos objetivos principales: apoyar a la población y promover la recuperación ambiental de Nuevo León.

¿Cuándo buscaría Poncho de Nigris la gubernatura de Nuevo León?

Aunque el anuncio despertó curiosidad entre sus seguidores, Poncho de Nigris aclaró que no contempla competir por la gubernatura en el corto plazo. De acuerdo con lo expresado en redes sociales, su intención sería esperar hasta cumplir 55 años antes de buscar un cargo de esta naturaleza.

El influencer nació el 3 de marzo de 1976, por lo que actualmente tiene 50 años y alcanzará la edad mencionada en marzo de 2031. Esto significa que sus aspiraciones están planteadas para dentro de aproximadamente cinco años.

La fecha resulta relevante porque Nuevo León renovará su gubernatura en 2027, mientras que la siguiente elección ordinaria para ese cargo correspondería a 2033, conforme al periodo constitucional de seis años.

Por lo tanto, si De Nigris mantiene su intención de esperar hasta los 55 años, una eventual participación en la elección de 2033 sería compatible con el calendario electoral, aunque el influencer no ha confirmado que ese sea el proceso en el que buscaría competir.

Tampoco ha señalado si pretende iniciar antes una trayectoria dentro de algún partido político o si contempla participar mediante otra vía permitida por la legislación electoral. Hasta ahora, Poncho de Nigris no ha anunciado una afiliación partidista ni ha confirmado acercamientos con alguna fuerza política para impulsar sus aspiraciones a la gubernatura.

¿Quién es Poncho de Nigris y cómo se hizo famoso?

Alfonso de Nigris Guajardo, conocido públicamente como Poncho de Nigris, es un empresario, conductor y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que alcanzó notoriedad nacional gracias a su participación en programas de televisión y realities.

Uno de sus primeros proyectos de gran exposición fue Big Brother México, donde comenzó a ganar popularidad. Posteriormente participó en distintos espacios de entretenimiento y desarrolló una carrera como personalidad televisiva e influencer.

En 2023 volvió a colocarse entre las figuras más comentadas del espectáculo gracias a su participación en La Casa de los Famosos México, donde formó parte del llamado Team Infierno y llegó a la etapa final de la competencia.

Además de sus apariciones en televisión, ha desarrollado negocios y proyectos relacionados con el entretenimiento, la publicidad y las redes sociales, plataformas desde las cuales mantiene comunicación constante con sus seguidores.