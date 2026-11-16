El fundador del Cártel de Guadalajara falleció a los 80 años en un hospital de Jalisco. Autoridades confirmaron que presentó una falla orgánica múltiple, una condición que afecta el funcionamiento de varios órganos vitales

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, llevaba varios años enfrentando problemas de salud que incluso llevaron a sus abogados a solicitar que abandonara la prisión. Sin embargo, su condición se agravó durante los últimos días, hasta que este domingo 15 de noviembre de 2026 se confirmó su fallecimiento a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

El fundador del Cártel de Guadalajara había sido trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande el viernes 13 de noviembre, después de presentar dificultades respiratorias y alteraciones en su estado de conciencia. Aunque recibió atención médica especializada, su salud continuó deteriorándose y, dos días después, los médicos reportaron una falla orgánica múltiple como la causa de su muerte.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer que el fallecimiento ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas del domingo en el Hospital Country 2000. La dependencia explicó lo sucedido mediante un comunicado basado en el informe del personal que atendió al exlíder criminal.

¿Qué es la falla orgánica múltiple que provocó la muerte de Félix Gallardo?

El término utilizado por los médicos significa que dos o más órganos del cuerpo presentan alteraciones graves que les impiden funcionar correctamente. Según información de Cleveland Clinic, esta complicación puede desarrollarse a partir de infecciones severas, traumatismos o enfermedades que generan daños importantes en el organismo. Su gravedad depende de los sistemas afectados y de la capacidad de respuesta al tratamiento.

Entre las principales afectaciones se encuentran los problemas respiratorios, cuando los pulmones ya no consiguen suministrar suficiente oxígeno a la sangre. También pueden presentarse complicaciones renales que dificultan la eliminación de desechos, alteraciones cardiacas que reducen la circulación sanguínea y daños en el hígado que interfieren con sus funciones habituales.

Miguel Ángel Félix Gallardo permaneció hospitalizado durante dos días antes de su fallecimiento./ RS

En los casos más graves, el cerebro también puede resultar afectado por una oxigenación insuficiente o problemas circulatorios, provocando confusión, desorientación y pérdida de conciencia. Cuando varios órganos presentan estas alteraciones simultáneamente, el tratamiento se vuelve más complicado y puede ser necesario utilizar equipos de soporte vital para mantener al paciente estable.

Los problemas de salud que marcaron los últimos años de ‘El Jefe de Jefes’

Antes de su muerte, Félix Gallardo había sido diagnosticado con distintos padecimientos, entre ellos hipertensión, diabetes, problemas auditivos y disminución de la visión. Estas condiciones fueron utilizadas por su defensa como argumentos para solicitar un cambio en las medidas de reclusión, debido a las dificultades que enfrentaba para continuar dentro del centro penitenciario.

En septiembre de 2022, un juez federal autorizó que el antiguo dirigente criminal cumpliera una de sus sentencias bajo prisión domiciliaria. No obstante, la resolución no llegó a ejecutarse y permaneció recluido en Puente Grande, desde donde fue enviado al hospital el 13 de noviembre de 2026, tras presentar un nuevo episodio de deterioro físico.