¿Cuándo suspenderán las líneas celulares sin registrar? Consulta el calendario oficial de 2026

Conoce los plazos establecidos, los requisitos del trámite y qué servicios podrían dejar de funcionar

Los usuarios de telefonía móvil en México cuyos números terminan en 6 podrían quedarse sin servicio a partir de este lunes 16 de noviembre de 2026, luego de que venciera el plazo para completar el registro obligatorio de sus líneas celulares.

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De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías telefónicas cuentan con un periodo de 72 horas posteriores al vencimiento para suspender temporalmente los números que no hayan sido vinculados con su titular.

La medida afectaría los servicios de llamadas, mensajes de texto y datos móviles. Sin embargo, los usuarios no perderán definitivamente su número, ya que podrán recuperar el servicio una vez que completen el procedimiento de registro ante su operador.

¿Qué números celulares deben registrarse antes de diciembre de 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció un calendario escalonado para que los usuarios realicen el trámite de acuerdo con el último dígito de su número telefónico. Las fechas límite son las siguientes: Terminación 6: 15 de noviembre de 2026 (plazo vencido).

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026.

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026.

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Los usuarios deberán registrar su celular con una identificación oficial vigente y CURP./ RS

Aunque cada terminación tiene un vencimiento diferente, las personas pueden registrar su celular desde ahora, sin necesidad de esperar a la fecha correspondiente.

En caso de suspensión, las líneas conservarán algunas funciones esenciales, como las llamadas al 911, 079, 088 y 089, además de la comunicación con su compañía telefónica y la recepción de alertas sísmicas.

Cómo registrar tu línea celular y evitar la suspensión

El registro es gratuito y puede realizarse por internet, mediante las plataformas oficiales de las compañías telefónicas, o presencialmente en sus centros de atención a clientes.

Para completar la vinculación, las personas físicas deberán presentar una identificación oficial vigente con CURP. Los requisitos adicionales dependerán del operador y de la modalidad elegida.

Las empresas telefónicas también deberán enviar recordatorios a los clientes que todavía no hayan realizado el trámite, con avisos diarios durante los siete días anteriores a cada vencimiento.