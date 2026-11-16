La presidenta de México participará en el foro económico de Asia-Pacífico, donde buscará atraer inversiones con el Gobierno chino

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen. Durante su visita tendrá una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, con quien abordará oportunidades de inversión y colaboración en distintos sectores.

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El viaje tiene como propósito promover inversiones en México y fortalecer la cooperación científica y tecnológica, principalmente en áreas como salud, energías renovables y cuidado del medio ambiente. Sheinbaum explicó estos objetivos durante su conferencia matutina del 12 de noviembre, donde también señaló que la visita permitirá conocer proyectos tecnológicos desarrollados en China.

La participación de la mandataria también responde a un compromiso protocolario, ya que México será sede de la próxima cumbre de la APEC en 2028. Por ello, el país deberá recibir la estafeta durante el encuentro de este año, en el que participan 21 economías que representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

La presidenta mexicana sostendrá una reunión bilateral con Xi Jinping./Gobierno de México

¿Qué hará Claudia Sheinbaum en la cumbre de la APEC y de qué hablará con Xi Jinping?

Una de las actividades principales de Sheinbaum será su participación ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC, integrado por más de mil empresarios de las economías participantes. De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la presidenta será una de las principales oradoras y aprovechará el encuentro para presentar el Plan México, estrategia que busca fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de componentes importados.

La mandataria también participará en la sesión plenaria de líderes, donde se discutirán mecanismos para impulsar la cooperación económica y atender las tensiones comerciales entre los integrantes del foro. La reunión ocurre en un contexto de cambios en las relaciones comerciales internacionales, marcado por los aranceles y las negociaciones entre México y Estados Unidos.

Uno de los encuentros más relevantes será la reunión bilateral con Xi Jinping, en la que participarán funcionarios de ambos gobiernos. Entre los temas previstos se encuentra la posibilidad de conocer el modelo chino de hospitales inteligentes y explorar alternativas para incorporar herramientas tecnológicas al sistema de salud mexicano.

La agenda también contempla acuerdos de colaboración en economía circular, manejo de residuos, investigación científica y energías renovables. En este último rubro, México busca conocer los avances de China en la fabricación de paneles solares y analizar posibles proyectos conjuntos. La delegación mexicana incluye representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

¿Habrá un tratado comercial con China?

Aunque el Gobierno mexicano busca fortalecer el intercambio económico con China, Sheinbaum descartó que México tenga la intención de negociar un tratado de libre comercio con ese país. La presidenta explicó que existe una relación comercial importante entre ambas naciones, pero aclaró que no se contempla avanzar hacia un acuerdo de ese tipo. Marcelo Ebrard permanecerá en territorio chino para atender asuntos relacionados con el intercambio comercial.

La mandataria también defendió los aranceles aplicados a determinados productos provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales. Según explicó, estas medidas forman parte del Plan México, cuyo objetivo es impulsar la producción dentro del territorio nacional, reducir importaciones y generar mayor valor agregado en la economía.

La visita ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen conversaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ante las dudas sobre un posible impacto en la relación con Washington, Sheinbaum sostuvo que su acercamiento con China no representa un obstáculo para las negociaciones comerciales, pues la APEC es un foro en el que participan las tres economías, además de otros países de la región.