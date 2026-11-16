La nueva ruta de autobuses eléctricos conecta San Miguel Topilejo con La Joya y facilita los traslados hacia otros puntos del sur de la Ciudad de México

La Ruta del Maíz de RTP comenzó a operar el 15 de noviembre de 2026 para mejorar la movilidad en el sur de la Ciudad de México. El servicio conecta San Miguel Topilejo con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) La Joya y facilita los traslados de los habitantes de esta zona hacia otros puntos de la capital, además de permitir conexiones con diferentes medios de transporte público.

La presentación estuvo encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que el proyecto busca atender las necesidades de movilidad de los habitantes de los pueblos originarios de Tlalpan. La iniciativa también pretende mejorar la comunicación entre las comunidades del sur y las principales zonas de conexión de la ciudad.

Los autobuses eléctricos comenzaron a circular el 15 de noviembre./especial

¿Cuál es el recorrido, cuánto cuesta y en qué horario funciona la Ruta del Maíz?

El servicio conecta San Miguel Topilejo con La Joya y contempla conexiones con puntos como el Estadio Azteca, Metro Universidad y Xochimilco. También fortalece la comunicación con la ruta 34B y San Miguel Tehuisco, con el propósito de ampliar las alternativas de traslado para quienes viven en las comunidades cercanas y necesitan desplazarse hacia otras zonas de la capital.

Los autobuses tienen una frecuencia aproximada de 10 a 15 minutos y operan todos los días, de las 04:30 a las 00:00 horas. El costo del viaje es de cuatro pesos, una tarifa que busca facilitar el acceso al transporte público para los habitantes de Topilejo y localidades aledañas. Con este servicio, los usuarios cuentan con una nueva opción para conectar con otros puntos de la ciudad.

Autobuses eléctricos y accesibilidad para los usuarios

La Ruta del Maíz funciona con autobuses eléctricos equipados con espacios para personas usuarias de silla de ruedas, asientos preferentes y elementos que facilitan el acceso. Las unidades también cuentan con cámaras de videovigilancia y monitoreo en tiempo real, herramientas destinadas a reforzar la seguridad y supervisar la operación del servicio durante los recorridos.

El servicio opera todos los días, de las 04:30 a las 00:00 horas./Gobierno de México

El nombre de la ruta hace referencia al maíz y a la identidad de los pueblos originarios de la zona, como una forma de reconocer su historia y relación con el territorio. Durante la presentación también se informó sobre una inversión de dos mil millones de pesos para incorporar cerca de 400 autobuses eléctricos, como parte de las acciones para ampliar este tipo de transporte y renovar la flota de la ciudad.