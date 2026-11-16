Mochila de emergencia por apagón del 17 de noviembre: qué debe incluir y qué se sabe

Ante los rumores de un apagón mundial, crecen las dudas sobre qué artículos incluir en una mochila de emergencia

Tener una mochila de emergencia en casa nunca está de más, pero eso no significa que haya que salir a comprar provisiones por el supuesto apagón del martes 17 de noviembre de 2026. En redes sociales se ha difundido que ese día varios países, incluido México, podrían quedarse sin electricidad. Hasta ahora, no existe una alerta oficial que respalde esa versión.

La inquietud ha llevado a algunas personas a preguntarse si necesitan guardar comida, retirar dinero o cargar sus aparatos electrónicos con anticipación. La recomendación de las autoridades de protección civil es distinta: contar con suministros para afrontar una emergencia real, sin hacer compras de pánico ni dar por cierto un mensaje que circula en internet.

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja preparar una mochila con objetos que permitan atender las necesidades básicas durante las primeras 72 horas de una contingencia. No es una indicación especial para noviembre, sino una medida que puede servir ante sismos, inundaciones o interrupciones imprevistas de servicios.

¿Qué debes guardar en una mochila de emergencia?

Lo primero es elegir una mochila resistente, fácil de cargar y que todos en casa sepan dónde encontrar. Entre los objetos recomendados por Cenapred están agua embotellada, alimentos no perecederos, una linterna con pilas y un radio portátil que funcione sin internet. Estos últimos son especialmente útiles cuando falla la electricidad o la comunicación por celular.

También conviene incluir un botiquín, medicamentos de uso habitual, copias de documentos importantes, dinero en efectivo, ropa adecuada para el clima, un silbato y llaves de repuesto. Una batería externa para el teléfono puede añadirse como complemento, siempre que se mantenga cargada.

Los rumores de un apagón mundial han generado dudas entre los mexicanos./ Pixabay

No todas las familias necesitan lo mismo. Si en la vivienda hay bebés, personas adultas mayores o alguien que requiere un tratamiento médico, el contenido debe adaptarse. Antes de guardar alimentos y medicinas, vale la pena revisar sus fechas de caducidad y cambiarlos cuando sea necesario. Prepararse no implica acumular productos en cantidades excesivas.

Los Simpson y la prueba de alerta que se realizarán el 17 de noviembre

¿De dónde salió entonces la fecha que ha causado tanta conversación? Parte del rumor se apoya en Los Simpson, específicamente en el episodio It’s a Blunderful Life, de la temporada 35, estrenado el 19 de noviembre de 2023. En la historia, Springfield enfrenta un corte de energía y aparece una referencia al 17 de noviembre en el diario de Lisa.

Esa coincidencia fue retomada en publicaciones que presentan la escena como una advertencia para 2026. Sin embargo, el capítulo no anuncia un apagón mundial ni señala que vaya a ocurrir este año. Se trata de una historia de ficción que ha sido sacada de contexto para sostener una supuesta predicción.

A la confusión se sumó un evento que sí está programado: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos realizarán una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) el martes 17 de noviembre, a las 14:20 horas del Este de Estados Unidos (13:20 horas del centro de México).

La prueba está diseñada para comprobar que emisoras de radio, televisión y otros proveedores puedan transmitir un mensaje de emergencia. No contempla cortar la electricidad ni constituye un aviso de que vaya a producirse un apagón en México o en otros países.