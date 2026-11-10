La UNAM y Protección Civil recomiendan tener alimentos, agua, documentos y artículos de primeros auxilios ante sismos, inundaciones y otros desastres

Cuando ocurre una emergencia, salir de casa puede convertirse en una cuestión de segundos. Entre buscar las llaves, localizar los documentos y reunir algunas pertenencias, las personas pueden perder tiempo valioso. Por eso, tener una mochila con artículos básicos en un lugar accesible es una de las medidas de prevención que pueden adoptarse desde casa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha difundido recomendaciones sobre los objetos que conviene preparar antes de enfrentar una situación de riesgo. Estas medidas también forman parte de las orientaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y buscan que las familias cuenten con recursos para cubrir sus necesidades durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

Una mochila de emergencia puede ser útil ante sismos, incendios, inundaciones, huracanes o lluvias intensas, especialmente cuando se interrumpen los servicios de agua, electricidad o comunicación. Su función no es reemplazar la ayuda de los cuerpos de emergencia, sino facilitar que las personas tengan a la mano artículos indispensables mientras reciben asistencia o llegan a un sitio seguro.

Aunque las recomendaciones volvieron a difundirse durante 2026, no representan un aviso sobre la llegada de un desastre ni una alerta extraordinaria de la UNAM. Se trata de medidas preventivas que pueden aplicarse en cualquier momento del año y adaptarse a las condiciones de cada vivienda.

¿Cuáles son los 11 artículos que debe contener una mochila de emergencia?

Lo primero que debe considerarse es la posibilidad de permanecer varias horas, o incluso días, sin acceso a una tienda o a los servicios habituales. Por ello, entre los objetos prioritarios están el agua embotellada y los alimentos no perecederos, como productos enlatados, barras energéticas o comida que pueda consumirse sin refrigeración ni preparación complicada.

También es importante contar con medios para mantenerse informado si falla la electricidad o la señal del celular. La recomendación incluye un radio portátil con pilas de repuesto, una linterna y una batería externa para el teléfono. Estos artículos permitirían escuchar indicaciones oficiales, iluminar espacios oscuros y conservar comunicación mientras sea posible.

Agua embotellada, alimentos no perecederos y un botiquín son algunos de los artículos indispensables./ Pixabay

Para solicitar apoyo o resolver necesidades inmediatas, conviene agregar un silbato, un encendedor y un pequeño juego de herramientas básicas. El silbato puede servir para llamar la atención de los rescatistas sin gastar tanta energía al gritar, mientras que las herramientas deben seleccionarse de acuerdo con su utilidad y el peso que sea posible transportar.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la documentación. La UNAM recomienda tener una memoria USB con archivos importantes, como identificaciones, actas de nacimiento y otros documentos personales. También es conveniente proteger copias físicas contra la humedad y guardar un duplicado de las llaves de casa y dinero en efectivo, especialmente porque durante una emergencia podrían presentarse fallas en cajeros automáticos o pagos electrónicos.

La protección frente al frío y la higiene también deben tomarse en cuenta. Una manta térmica ocupa poco espacio y puede ayudar a conservar el calor corporal, mientras que los artículos de limpieza personal permiten mantener condiciones básicas de higiene. Si hay animales de compañía, es necesario contemplar comida para mascotas y los objetos que requieran durante una evacuación.

El último elemento es el botiquín de primeros auxilios, que debe estar equipado para atender situaciones menores. Entre los artículos señalados en las recomendaciones se encuentran vendas, gasas, alcohol, cubrebocas, termómetro, oxímetro, tijeras, jabón neutro y guantes desechables. Su contenido puede complementarse con medicamentos personales y otros suministros necesarios, siempre considerando las indicaciones médicas correspondientes.

La cantidad de artículos dependerá de quiénes vivan en el domicilio. Una persona adulta mayor que requiere medicamentos diarios, una familia con bebés o alguien que utiliza equipo médico tendrá necesidades diferentes. Por eso, la mochila debe prepararse pensando en cada integrante del hogar, sin incluir tantos objetos que resulte imposible cargarla durante una evacuación.

Dónde guardar la mochila de emergencia y cómo mantenerla lista

De poco sirve reunir todos los suministros si nadie recuerda dónde quedaron. El CENAPRED recomienda colocar la mochila en un lugar visible y de fácil acceso, de preferencia cerca de la ruta de evacuación que haya identificado previamente la familia. No es conveniente dejarla detrás de muebles pesados o en espacios que podrían quedar bloqueados durante un sismo.

Además, su contenido debe revisarse periódicamente. Los alimentos, las botellas de agua, los medicamentos y las pilas necesitan mantenerse en buenas condiciones, por lo que es importante comprobar sus fechas de caducidad y reemplazarlos cuando sea necesario. También conviene verificar que la linterna funcione, que la batería portátil tenga carga y que los documentos respaldados sigan actualizados.

La UNAM recomienda adaptar la mochila de emergencia a las necesidades de cada integrante de la familia./ UNAM