Karol G cancela concierto en CDMX por problemas de salud: ¿cuándo será la nueva fecha y qué pasará con los boletos?

La cantante colombiana pospuso su presentación del 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. OCESA informó cuándo se realizará el espectáculo y qué pueden hacer los fans que quieran recuperar su dinero

Los seguidores de Karol G recibieron una noticia inesperada este domingo 15 de noviembre de 2026, luego de que se anunciara la suspensión de su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La cantante colombiana no podrá subir al escenario esta noche debido a problemas de salud, por lo que los organizadores decidieron modificar la fecha del espectáculo para permitir su recuperación.

El anuncio llegó después de dos presentaciones consecutivas que la intérprete ofreció los días 13 y 14 de noviembre como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Para la función de este domingo, los asistentes tenían previsto ingresar al recinto desde las 17:00 horas, mientras que el inicio del concierto estaba programado para las 21:00 horas, horario que quedó sin efecto tras la decisión de posponer el evento.

La empresa OCESA, junto con Ensō, comunicó que la determinación se tomó pensando en las condiciones físicas de la artista y lamentó los inconvenientes ocasionados a quienes ya tenían planes para acudir al estadio. “Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, señala el mensaje difundido por los organizadores.

¿Qué le pasó a Karol G y cuándo será su concierto en el Estadio GNP Seguros?

Hasta el momento, no se ha informado qué problema de salud presenta Karol G, ni se han proporcionado detalles médicos sobre su condición. El comunicado únicamente establece que la prioridad es su bienestar. También transmite un mensaje de la colombiana, quien “agradece de corazón todo el cariño y la energía” que ha recibido durante sus presentaciones en la capital mexicana.

Para tranquilidad de sus seguidores, la presentación no quedó cancelada definitivamente. El concierto fue reprogramado para el martes 17 de noviembre de 2026, nuevamente en el Estadio GNP Seguros, por lo que los asistentes tendrán que esperar dos días para disfrutar del espectáculo. Los organizadores no han confirmado si habrá cambios en los horarios de apertura de puertas o de inicio del evento.

OCESA confirmó que Karol G no podrá presentarse este domingo por motivos de salud./ OCESA

Durante su paso por la Ciudad de México, la cantante protagonizó momentos especiales junto a otras figuras de la música. En la presentación del viernes 13 de noviembre compartió escenario con Thalía, mientras que el sábado 14 contó con la participación de Belinda, quien sorprendió al público durante la segunda noche de conciertos. Ambas actuaciones se realizaron antes de que se anunciara la reprogramación de la última fecha.

Reembolso de Karol G en CDMX: qué hacer si no puedes asistir el 17 de noviembre

Las personas que adquirieron entradas para el domingo 15 de noviembre podrán utilizarlas directamente el martes 17, sin necesidad de cambiarlas, imprimir nuevos accesos o realizar algún procedimiento adicional. OCESA confirmó que los boletos conservarán su validez para la función reprogramada en el mismo recinto.

En caso de que los compradores tengan otros compromisos y no puedan acudir en la nueva fecha, Ticketmaster permitirá iniciar una solicitud de reembolso. Para hacerlo, deberán ingresar a su cuenta, identificar la compra del concierto y seleccionar el apartado Ayuda, donde encontrarán las instrucciones para tramitar la devolución conforme a las políticas aplicables.

La plataforma también cuenta con información sobre las condiciones de compra y devolución para quienes necesiten aclarar dudas relacionadas con sus entradas. Los organizadores recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier ajuste adicional sobre el concierto será comunicado por OCESA y Ticketmaster.

Los boletos del concierto de Karol G serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar cambios./ AP