Aunque este lunes es día de descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, las restricciones vehiculares se mantienen

El puente por el aniversario de la Revolución Mexicana no significa que todos los automovilistas puedan utilizar sus vehículos sin restricciones. Este lunes 16 de noviembre de 2026, el programa Hoy No Circula continuará aplicándose en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunas unidades deberán permanecer fuera de las calles durante buena parte del día.

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De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la restricción correspondiente al tercer lunes de noviembre afecta a los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y hologramas de verificación 1 y 2. Estos vehículos no podrán circular entre las 5:00 y las 22:00 horas, salvo que cuenten con alguna excepción reconocida por las autoridades ambientales.

La medida se mantiene a pesar de que el 16 de noviembre es día de descanso obligatorio, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Aunque la conmemoración histórica de la Revolución Mexicana corresponde al 20 de noviembre, el descanso laboral se recorre al tercer lunes del mes. Sin embargo, esta disposición no suspende automáticamente las restricciones vehiculares.

¿Qué autos no circulan el lunes 16 de noviembre en CDMX y Edomex?

Los conductores que tengan previsto salir de casa, viajar o regresar de algún destino durante el puente deberán revisar las características de su automóvil. Para este lunes, los vehículos que deberán descansar son aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: Engomado: amarillo.

Terminación de placa: 5 y 6.

Hologramas: 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas.

En condiciones normales, los vehículos con hologramas 0 y 00 podrán circular sin las restricciones habituales del programa, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cuenten con el distintivo de exención correspondiente. También existen excepciones para unidades de emergencia, servicios autorizados y vehículos que transportan a personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Los vehículos con hologramas 1 y 2 deberán respetar las restricciones de las 5:00 a las 22:00 horas./ CAME

Los automóviles con placas foráneas que no cuenten con un holograma reconocido también deben tomar precauciones. Bajo las reglas ordinarias, estas unidades tienen restricciones adicionales de 5:00 a 11:00 horas de lunes a viernes, además del día que les corresponda por terminación de placa. Por ello, quienes visiten la capital durante el puente deben verificar si su vehículo puede circular o si necesitan tramitar alguna autorización.

Hoy No Circula: multas y zonas donde aplica el programa

Las restricciones estarán vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México incluidos en el programa ambiental. Su cobertura comprende la zona conurbada del Valle de México y se ha extendido a municipios de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, por lo que los conductores deben revisar las reglas correspondientes al lugar por el que transitarán.

Quienes ignoren las disposiciones podrían recibir multas económicas y otras sanciones previstas en los reglamentos de tránsito y las normas ambientales. En la capital, las infracciones al programa pueden alcanzar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el supuesto aplicable. El monto y las consecuencias pueden ser diferentes en territorio mexiquense.