La Academia de la Grabación anunció a los nominados de los Grammy 2027./Gemini

La Academia de la Grabación anunció a los artistas que competirán en la edición 69 de los Grammy

La Academia de la Grabación dio a conocer este lunes 16 de noviembre la lista de nominados a los premios Grammy 2027, uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical. En esta edición, artistas, compositores y productores de distintos géneros competirán por obtener el gramófono dorado en una ceremonia que contempla 100 categorías.

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Entre los reconocimientos más esperados se encuentran Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. La selección reúne a figuras consolidadas y propuestas de diferentes estilos musicales, desde el pop y el rock hasta la música urbana, alternativa, electrónica y regional mexicana.

La ceremonia de los Grammy 2027 se realizará el 7 de febrero en Los Ángeles./especial

¿Quiénes están nominados a las principales categorías de los Grammy 2027?

En la categoría de Canción del Año aparecen Rosalía, Björk y Yves Tumor por Berghain; Ella Langley por Choosin' Texas; Olivia Rodrigo por The Cure; Ariana Grande por Hate That I Made You Love Me; Taylor Swift por I Knew It, I Knew You, de Toy Story 5; Olivia Dean por Man I Need; Bruno Mars por Risk It All, y RAYE por Where Is My Husband!.

Para Álbum del Año compiten Phoebe Bridgers con Lost Weekend; Olivia Dean con The Art of Loving; Ella Langley con Dandelion; Bruno Mars con The Romantic; RAYE con This Music May Contain Hope; Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love; Rosalía con LUX (Complete Works), y Taylor Swift con The Life of a Showgirl.

En Grabación del Año, los nominados son Olivia Dean por Man I Need; Ella Langley por Choosin' Texas; Bruno Mars por I Just Might; RAYE por Where Is My Husband!; Olivia Rodrigo por The Cure; Rosalía, Björk y Yves Tumor por Berghain; Taylor Swift por The Fate of Ophelia, y Tame Impala junto a JENNIE por Dracula.

Lista de nominados en las categorías de música mexicana, latina y otros géneros

La música mexicana también tendrá presencia en la premiación. En Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana) compiten Grupo Frontera con Lo Que Me Falta por Llorar; Lupita Infante con Aunque Me Duela; Mari Nobre con La Madrina; Peso Pluma y Tito Double P con Dinastía (Deluxe), y Carlos Rivera con ¡Vida México!.

En Mejor Álbum de Pop Latino figuran Karol G con No Me Arrepiento de Sentir Tanto; Mon Laferte con Femme Fatale; Carín León con Muda; Rawayana con ¿Dónde Es el After?, y Elena Rose con Bendito Verano. Por su parte, la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana incluye a Rauw Alejandro, J Balvin y Ryan Castro, Álvaro Díaz, Feid y Young Miko, entre otros artistas.

La música electrónica y dance tendrá categorías propias. En Mejor Álbum Dance/Electrónico compiten Madonna con Confessions II; Robyn con Sexistential; Skrillex con Soma; Slayyyter con Wor$t Girl in America, y Tame Impala con Deadbeat. En Mejor Grabación Dance Pop aparecen Zara Larsson, Madonna, RAYE, Slayyyter y Tinashe.

¿Cuándo y dónde serán los premios Grammy 2027?

La edición número 69 de los premios Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. De acuerdo con la información difundida, la ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por ABC, Disney+ y Hulu en Estados Unidos.

Los premios Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027./especial