La salida ocurre tras reportes sobre relaciones extramaritales y señalamientos contra una ejecutiva por supuestos vínculos con la inteligencia china

Jensen Huang, cofundador y hasta ahora director ejecutivo de Nvidia, renunció a su cargo este jueves 12 de noviembre de 2026, luego de que salieran a la luz reportes sobre presuntas relaciones extramaritales y posibles vínculos de una de las mujeres señaladas con los servicios de inteligencia de China.

La compañía estadounidense, una de las principales fabricantes de chips para inteligencia artificial, confirmó la salida del empresario de 63 años, quien estuvo al frente de Nvidia durante 33 años. En su lugar, Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá la dirección de manera interina mientras el Consejo de Administración busca a un sustituto permanente.

Jensen Huang renunció a la dirección ejecutiva de Nvidia después de 33 años al frente de la compañía./NVIDIA

¿Por qué renunció Jensen Huang a Nvidia?

La salida de Huang ocurrió después de que se difundieran investigaciones periodísticas sobre dos presuntas relaciones extramaritales. Una de ellas habría sido con una ejecutiva casada del sector sanitario que trabajaba bajo su supervisión, según un reporte de The New York Times basado en testimonios de cinco empleados de Nvidia.

La controversia también involucra a Alice Huang, ejecutiva relacionada con Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que adquiría chips avanzados de Nvidia. Reportes periodísticos señalaron que autoridades estadounidenses sospechaban que la mujer habría colaborado con los servicios de inteligencia chinos, aunque su presunto papel no ha sido esclarecido.

De acuerdo con la información difundida, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habría distribuido un memorando sobre los posibles vínculos de la ejecutiva con el espionaje chino. Por su parte, el gobierno de China rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de fundamento.

¿Quién sustituirá a Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia?

Tras la salida del cofundador, el Consejo de Administración designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina. La directiva se incorporó a Nvidia en 2013 y anteriormente trabajó en compañías tecnológicas como Microsoft y Cisco. La empresa comenzará la búsqueda de una persona que ocupe el cargo de manera permanente, tanto dentro como fuera de la organización.

Además, Nvidia anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como presidente de su Consejo de Administración. Los cambios ocurren después de una reunión entre directivos celebrada la noche del miércoles, en la que se analizó el futuro de Huang ante las revelaciones sobre su vida personal y las posibles implicaciones para la seguridad nacional estadounidense.

Nvidia investigó posibles riesgos de espionaje chino

Antes de confirmarse la renuncia, Nvidia había iniciado una investigación independiente para determinar si Huang había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La empresa señaló entonces que no tenía motivos para creer que sus secretos comerciales o la seguridad nacional de Estados Unidos hubieran resultado comprometidos.