El presidente estadounidense exigió frenar el avance de un grupo de migrantes que se dirige hacia la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar de manera inmediata los aranceles a los productos mexicanos si México no detiene el avance de una caravana migrante que se dirige hacia territorio estadounidense. El mandatario lanzó la advertencia el jueves 12 de noviembre mediante una publicación en redes sociales, en la que exigió la intervención de las autoridades mexicanas y advirtió que no habría indulgencia.

“MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México se DUPLICARÁN INMEDIATAMENTE”, escribió Trump. Sin embargo, no estableció un plazo para que el gobierno mexicano responda ni detalló qué gravámenes aumentaría. La amenaza provocó una reacción en el mercado cambiario: el peso mexicano perdió terreno frente al dólar después de conocerse el mensaje.

Un grupo de migrantes avanza por territorio mexicano con rumbo a la frontera de Estados Unidos./AP

¿Qué se sabe de la caravana migrante que avanza por México?

La advertencia de Trump se refiere a un grupo de personas migrantes que se desplaza por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos. En su publicación, el presidente estadounidense aseguró que se estaban formando “enormes caravanas” y describió el movimiento como una nueva invasión a su país.

Mientras el texto original refiere una caravana de al menos 200 personas, un reporte de Reuters publicado el mismo día estimó que el grupo estaba integrado por alrededor de mil 500 migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, que avanzaban desde Tapachula, Chiapas.

Trump también afirmó que las autoridades mexicanas, el gobierno de Texas, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían sido informados sobre la situación. Hasta el momento de la publicación de la información original, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía de México no habían respondido a las solicitudes de comentarios.

¿Puede Trump duplicar los aranceles a México?

La amenaza del mandatario estadounidense abre dudas sobre la viabilidad legal de la medida. De acuerdo con la información de Bloomberg, no estaba claro si Trump contaba con facultades para duplicar los gravámenes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara sus atribuciones arancelarias a comienzos de 2026.

El presidente ha utilizado en otras ocasiones las amenazas de imponer aranceles como una herramienta de presión para obtener concesiones de sus socios comerciales. Sin embargo, la advertencia más reciente no incluyó un calendario ni precisó cuáles serían los productos mexicanos afectados.