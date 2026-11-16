La Fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio calificado y busca esclarecer los hechos

El periodista Eduardo Flores Salado fue asesinado la noche del sábado 14 de noviembre en Acapulco, Guerrero. Su cuerpo fue localizado en la colonia Canuto Noguera, frente al poblado de La Sabana, en la zona conurbada del municipio. El crimen provocó reacciones de organizaciones periodísticas, que expresaron sus condolencias y lamentaron la muerte de su compañero.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:30 horas, después de que las autoridades recibieron un reporte sobre una persona sin vida en ese punto. Agentes que acudieron al lugar confirmaron que se trataba de un hombre con indicios de estrangulamiento. Posteriormente, se identificó a la víctima como el comunicador, quien tenía trayectoria en medios impresos y radiofónicos.

El comunicador fue localizado en la colonia Canuto Noguera./especial

¿Qué se sabe del asesinato de Eduardo Flores Salado?

La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales quedó a cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el crimen, reunir indicios e identificar a las personas que pudieran estar involucradas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una hipótesis oficial sobre el móvil del asesinato. Las líneas de investigación permanecen abiertas mientras continúan los trabajos para esclarecer lo ocurrido.

Flores Salado contaba con experiencia en la prensa escrita y la radio. Al momento de su asesinato colaboraba en un medio radiofónico de Acapulco, donde desarrollaba su labor como comunicador. Su muerte generó consternación entre integrantes del gremio periodístico del puerto.

Organizaciones periodísticas lamentan el homicidio

La Federación de Periodistas de Acapulco expresó su pesar por el asesinato y recordó a Flores Salado como compañero y amigo. A través de un pronunciamiento, la organización envió sus condolencias a familiares y amistades del comunicador ante su fallecimiento.

“Le expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, señaló la Federación en su mensaje, con el que se sumó a las muestras de solidaridad tras conocerse el crimen.

La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado./especial

Por su parte, La prensa rosa, organización de la que Eduardo Flores Salado fue fundador y miembro activo, también manifestó su tristeza por la muerte del comunicador. En su mensaje destacó su participación dentro del grupo y reconoció el trabajo que realizó durante su trayectoria periodística.