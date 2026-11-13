Reconocido periodista explota contra Lalo Trelles tras llamarlo chayotero: “Chayotera la p*** que te co***”

Lalo Trelles y Lorena Cid en el GP de Miami | TWITTER: @eduardotrelles

David Páramo usó sus redes sociales para explotar contra el comentarista

David Páramo protagonizó un fuerte enfrentamiento en redes sociales con Lalo Trelles, luego de que el comentarista deportivo publicara un mensaje en el que llamó «chayoteros» a diferentes periodistas mexicanos, entre ellos el llamado 'Padre del Análisis Superior'.

La polémica comenzó con una publicación de Trelles en su cuenta de redes sociales, donde lanzó señalamientos contra Páramo, Carlos Loret de Mola y Leo Zuckermann. Sin embargo, la respuesta del periodista de Grupo Imagen no tardó en llegar y estuvo acompañada de un insulto directo.

¿Qué dijo Lalo Trelles sobre David Páramo?

A través de su espacio 'La Neta del Futbol L&L', Lalo Trelles compartió un mensaje en el que arremetió contra distintos comunicadores, a quienes calificó de «chayoteros».

«Esto va para los chayoteros Páramo, Zuckermann, Loret, etc.», escribió el comentarista deportivo en su publicación.

El mensaje incluyó directamente a David Páramo, reconocido periodista especializado en economía y finanzas, quien cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación mexicanos.

Lalo Trelles excomunicador de Televisa | INSTAGRAM: @lalo_trelles

David Páramo respondió con fuerte insulto a Lalo Trelles

La publicación no pasó desapercibida para Páramo, quien decidió contestar directamente y utilizar un lenguaje ofensivo contra el comentarista deportivo.

«Chayotera la p*** que te coges», escribió el periodista financiero, en una respuesta que elevó el tono de la confrontación entre ambos comunicadores.

David Páramo, conocido como el 'Padre del Análisis Superior', conduce el espacio Análisis Superior en Imagen Radio y también colabora como columnista en Excélsior, donde aborda temas relacionados con economía, finanzas y negocios.