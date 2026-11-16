La cantante estadounidense se convirtió en la primera artista en sumar 100 nominaciones a los Grammy y mantiene su lugar entre las figuras más premiadas de la música

Los Grammy 2027 todavía no se celebran y Beyoncé ya consiguió un lugar en la historia de estos premios. La cantante estadounidense alcanzó las 100 nominaciones a lo largo de su trayectoria, una marca que ningún otro artista había logrado desde la creación de los reconocimientos musicales.

El anuncio se realizó este lunes 16 de noviembre de 2026, cuando la Academia de la Grabación presentó a los candidatos de su edición número 69. Aunque Raye y Rosalía concentraron buena parte de la atención por la cantidad de categorías en las que competirán, Beyoncé destacó por conseguir una cifra histórica.

La nominación que le permitió llegar al centenar corresponde a Morning Dew (Donk), canción incluida en la categoría de Mejor Interpretación R&B Solista. Hasta antes de este anuncio, la artista acumulaba 99 candidaturas, por lo que su nueva participación representa otro logro dentro de una carrera que también cuenta con 35 gramófonos dorados.

¿Cuántos Grammy tiene Beyoncé y contra quién competirá en 2027?

Además de encabezar la lista histórica de nominaciones, Beyoncé conserva el récord de más premios Grammy ganados, con 35 reconocimientos. La cantante tendrá una nueva oportunidad de aumentar esa cantidad el próximo 7 de febrero de 2027, cuando se entreguen los galardones en Los Ángeles, California.

Para conseguirlo, deberá superar a cuatro intérpretes dentro de la categoría de R&B: Kehlani, nominada por Out the Window; Victoria Monét, por Let Me; Jill Scott, por Pressha; y Tems, por What You Need.

Beyoncé acumula 35 premios Grammy a lo largo de su carrera musical./ AP

La trayectoria de Beyoncé también ha estado marcada por producciones que van más allá del éxito comercial. En 2016 lanzó Lemonade, un álbum en el que combinó experiencias personales con reflexiones sobre la cultura afroamericana, las relaciones de pareja y la identidad femenina, temas que han formado parte de su propuesta artística.

Raye encabeza los Grammy 2027 y Rosalía suma nueve nominaciones

La británica Raye se convirtió en la artista con más candidaturas de esta edición al conseguir 11 nominaciones, entre ellas las de Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Con este resultado igualó el récord femenino que Beyoncé había establecido en 2025.

En segundo lugar aparece Rosalía, con nueve nominaciones, mientras que Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers consiguieron siete cada una. Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean también figuran entre los principales aspirantes, con seis candidaturas por artista.

La entrega número 69 de los premios Grammy está programada para el domingo 7 de febrero de 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.