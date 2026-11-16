Una explosión en una vivienda de la colonia Anáhuac movilizó a los cuerpos de emergencia./especial

Equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y atender los daños

Una explosión al interior de una vivienda en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, provocó varias personas lesionadas durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre de 2026. El estallido ocasionó daños en el inmueble y dejó a algunas personas atrapadas entre los escombros, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se trasladaron al lugar para atender a las víctimas y realizar las labores de rescate. Durante las primeras acciones, tres personas fueron localizadas y sacadas de entre los restos de la vivienda, mientras continuaban las maniobras para revisar las condiciones del inmueble.

Tres personas fueron rescatadas de entre los escombros tras el estallido./especial

¿Qué provocó la explosión en la colonia Anáhuac?

Los primeros reportes señalan que el estallido habría sido provocado por una acumulación de gas dentro de la vivienda. Vecinos de la zona relataron que escucharon una fuerte detonación, lo que alertó a los habitantes y motivó la movilización de los servicios de emergencia.

Aunque la posible causa fue identificada en los reportes iniciales, hasta el momento no se ha informado sobre un dictamen oficial que confirme el origen de la explosión. Tampoco se ha precisado la cantidad total de personas lesionadas ni el estado de salud de quienes recibieron atención después del incidente.

Las labores de los cuerpos de emergencia también se concentraron en revisar los daños estructurales y descartar nuevos riesgos para quienes viven en los alrededores. Mientras tanto, la circulación en las inmediaciones de la colonia Anáhuac presentó afectaciones debido a la presencia de bomberos y personal de atención a emergencias.

Hasta el momento de la publicación de los primeros reportes, las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo no habían difundido información adicional sobre las víctimas o las condiciones del inmueble. Se espera que las instancias correspondientes proporcionen más detalles conforme avancen las labores de atención y evaluación.

¿Qué hacer si detectas una fuga de gas en la Ciudad de México?

Ante una posible fuga de gas en casa, las autoridades recomiendan cerrar la llave del tanque o la válvula de paso, siempre que sea seguro hacerlo, y abrir puertas y ventanas para permitir la ventilación. También es importante evitar encender luces, aparatos eléctricos o cualquier objeto que pueda producir una chispa.

Después de tomar estas precauciones, se debe salir del inmueble y mantenerse a una distancia segura. No se recomienda permanecer dentro de la vivienda para intentar localizar el origen de la fuga, ya que una concentración de gas puede provocar una explosión.