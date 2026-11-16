Hoy No Circula martes 17 de noviembre de 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula regresa a su operación habitual después del puente de noviembre. Consulta qué placas y engomados tienen restricciones, los horarios y los vehículos exentos

Después del puente por la Revolución Mexicana, miles de automovilistas retomarán sus actividades este martes 17 de noviembre de 2026, por lo que deberán revisar las restricciones del programa Hoy No Circula antes de salir de casa, especialmente quienes transitan por la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y hologramas de verificación 1 y 2 deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido.

La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 22:00 horas, por lo que los conductores que no respeten esta disposición podrían recibir una multa. Hasta el momento, no se ha anunciado una contingencia ambiental que modifique el funcionamiento habitual del programa para el martes.

¿Qué autos no circulan el martes 17 de noviembre de 2026?

Los propietarios de vehículos deberán revisar tanto el color de su engomado como el último número de sus placas, ya que estos elementos determinan qué automóviles tienen prohibido circular. Para este martes, las restricciones corresponden a: Engomado: rosa.

Terminación de placas: 7 y 8.

Hologramas: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas.

El programa se aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México donde opera esta medida ambiental. Los automóviles con placas foráneas que no cuenten con una verificación reconocida también deberán respetar las restricciones correspondientes.

Los autos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 deberán descansar este martes./ SSC

Por otro lado, los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos de exención, podrán circular con normalidad, siempre que no se activen medidas extraordinarias por mala calidad del aire.

Multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los automovilistas que utilicen sus vehículos durante el horario restringido podrán recibir sanciones económicas. En la Ciudad de México, la multa establecida va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos durante 2026.

En el Estado de México, las sanciones dependerán de la normativa aplicable y pueden incluir el traslado del vehículo a un depósito. Por ello, las autoridades recomiendan comprobar las restricciones antes de realizar cualquier recorrido.