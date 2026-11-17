La cantante desató una polémica tras dar pistas sobre su posible participación en ¿Quién es la Máscara? 2026 durante La Mansión VIP 2

Bellakath se encuentra en medio de una nueva polémica, esta vez por unas declaraciones que realizó durante su estancia en La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish. La cantante habría dado pistas sobre un proyecto televisivo en el que participa, situación que despertó sospechas entre los seguidores de ¿Quién es la Máscara? 2026 y abrió la posibilidad de un conflicto con TelevisaUnivision.

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Todo comenzó mientras la intérprete de Gatita conversaba con Cukis, una de sus compañeras dentro del reality. Durante la plática, mencionó que estaba involucrada en una producción que había comenzado a transmitirse a principios de noviembre, pero que todavía no tenía permitido revelar información sobre ella.

Sin mencionar nombres ni programas, Bellakath hizo un gesto peculiar al colocar sus manos cerca del rostro, como si representara el hocico de un animal. Este movimiento fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a compartir teorías sobre la identidad de uno de los personajes del programa de Televisa.

¿Qué relación tendría Bellakath con La Patrona de ¿Quién es la Máscara?

Las especulaciones surgieron principalmente por La Patrona, un personaje con apariencia de loba que forma parte de la temporada 2026. En redes sociales, algunos espectadores han señalado que su voz podría parecerse a la de Bellakath, mientras que otros consideran que el gesto realizado en La Mansión VIP 2 podría ser una pista.

Bellakath habría dado pistas sobre un proyecto televisivo durante La Mansión VIP 2./ RS

Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que la cantante esté detrás de La Patrona. Tampoco se ha demostrado que sus comentarios estuvieran relacionados directamente con ¿Quién es la Máscara?, por lo que las versiones que circulan permanecen como suposiciones de los seguidores.

La controversia podría cobrar importancia debido a que este tipo de concursos suele manejar acuerdos de confidencialidad para impedir que se conozcan las identidades de sus participantes antes de las revelaciones oficiales. Si Bellakath formara parte del elenco, sería necesario conocer las condiciones de su contrato para determinar si sus declaraciones representan alguna falta.

¿Televisa podría demandar o multar a Bellakath?

Una posible filtración de información protegida podría tener consecuencias contractuales, dependiendo de los compromisos establecidos entre la televisora y sus participantes. Entre las medidas que podrían contemplarse se encuentran penalizaciones económicas, reclamaciones civiles o restricciones para futuras colaboraciones.

No obstante, hasta ahora no hay información oficial sobre una multa, demanda o veto contra Bellakath. Tampoco se conoce el contenido de algún supuesto contrato ni una cantidad que permita confirmar las versiones sobre una sanción millonaria.