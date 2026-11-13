Becas Bienestar 2026: ¿cómo saber si te aceptaron y cuándo te entregan tu tarjeta?

Los estudiantes pueden consultar si fueron aceptados en las Becas Bienestar 2026 mediante el buscador oficial.

Los estudiantes que se registraron para recibir una Beca Bienestar pueden consultar si fueron aceptados y conocer la fecha para recoger su tarjeta utilizando únicamente su CURP

Los estudiantes que realizaron su registro para recibir una de las Becas para el Bienestar 2026 ya pueden consultar el estado de su solicitud a través de una plataforma digital del Gobierno de México. El sistema permite conocer si fueron aceptados en el programa, verificar los pagos y revisar cuándo podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

Podría interesarte Contra Banco del Bienestar estrena app: así puedes hacer transferencias GRATIS desde tu celular

Se trata del Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, una herramienta que permite consultar la información de los beneficiarios sin necesidad de acudir a una oficina.

Para realizar la búsqueda únicamente se necesita la Clave Única de Registro de Población (CURP) del estudiante o de la persona beneficiaria, dependiendo del programa.

Además, quienes se incorporaron recientemente a programas como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro deberán estar pendientes, pues la entrega de tarjetas está prevista para noviembre y diciembre de 2026.

¿Cómo consultar si te aceptaron en la Beca Bienestar 2026?

Para conocer si tu solicitud fue aprobada, debes seguir estos pasos: Ingresa al Buscador de Estatus de las Becas Bienestar. Escribe la CURP del estudiante que realizó el registro. Marca la casilla «No soy un robot». Da clic en el botón «Buscar». Espera a que aparezca la información de tu solicitud. Revisa el resultado y los apartados disponibles para conocer si tienes algún trámite pendiente. Es importante recordar que haber realizado el registro no significa que la beca ya fue autorizada. Para confirmar que fuiste incorporado al programa, debes consultar el resultado en la plataforma.

Estudiantes pueden consultar el estatus de su Beca Bienestar con su CURP. / Especial

¿Qué significa aparecer como ACTIVA o BAJA?

Al ingresar al Buscador de Estatus, encontrarás información sobre tu incorporación al programa. Estos son los principales resultados que puedes obtener: ACTIVA: significa que ya formas parte de alguno de los programas de Becas para el Bienestar. También podrás consultar información relacionada con tu apoyo y plantel educativo.

BAJA: indica que dejaste de formar parte del programa. El sistema debe mostrar el motivo y el fundamento correspondiente. Sin embargo, aparecer como BAJA no necesariamente significa que hayas perdido algún pago pendiente. Por eso, es importante revisar también el apartado de becas emitidas.

¿Cuándo entregan las tarjetas de las Becas Bienestar 2026?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios está prevista durante noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con la información difundida por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, durante ese periodo se convocará a los estudiantes que se incorporaron recientemente a los programas. Los apoyos contemplados son: Beca Benito Juárez: para estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: dirigida a estudiantes de educación superior que cumplen con los requisitos.

Beca Gertrudis Bocanegra: destinada a estudiantes de educación superior contemplados en el Plan Michoacán. Las tarjetas no se entregarán el mismo día a todos los beneficiarios. Cada estudiante deberá consultar su fecha y lugar de entrega en los canales oficiales.

Los beneficiarios deben revisar la fecha para recoger su tarjeta. / Especial

¿Cómo saber cuándo me entregan mi tarjeta del Bienestar?