Conoce sus funciones y qué datos necesitas para hacer transferencias / Especial

La nueva aplicación permitirá enviar dinero sin comisiones, realizar pagos con código QR y consultar movimientos bancarios

Los usuarios del Banco del Bienestar tendrán una nueva alternativa para administrar su dinero sin necesidad de acudir a una sucursal, luego de que el Gobierno de México presentara este jueves una aplicación móvil que permitirá realizar transferencias gratuitas desde el celular, además de pagos y cobros mediante códigos QR. La herramienta representa una ampliación de los servicios digitales de la institución, que hasta ahora se concentraban principalmente en la consulta de saldos y movimientos.

La presentación se realizó en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó la importancia de facilitar las operaciones bancarias a las personas que reciben apoyos económicos del Gobierno federal. La mandataria calificó el lanzamiento como "una modernización muy importante del Banco", dirigida a "todos los beneficiarios de programas sociales".

El Banco del Bienestar presentó una nueva aplicación para realizar transferencias gratuitas / Especial

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la nueva aplicación tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios, entre los que se encuentran principalmente beneficiarios de los Programas para el Bienestar. Con esta actualización, las personas podrán realizar diversas operaciones desde su teléfono, lo que busca reducir los desplazamientos a sucursales y cajeros automáticos para efectuar movimientos cotidianos.

¿Cómo hacer transferencias gratuitas desde la nueva app del Banco del Bienestar?

Una de las principales novedades es que los clientes del Banco del Bienestar podrán enviar dinero sin pagar comisiones desde su teléfono celular. Para realizar estas operaciones, la aplicación permitirá utilizar distintos datos bancarios del destinatario, dependiendo de la información que tenga disponible el usuario.

Entre las opciones anunciadas se encuentran las siguientes: Número de tarjeta bancaria del destinatario.

Cuenta CLABE , integrada por 18 dígitos.

Número de teléfono asociado al servicio correspondiente.

Esto permitirá que los usuarios tengan diferentes alternativas para realizar transferencias sin depender exclusivamente de una cuenta CLABE. La nueva herramienta también incorporará pagos y cobros mediante códigos QR, con los que se busca facilitar las transacciones digitales.

Los beneficiarios podrán enviar dinero desde su celular sin acudir a una sucursal / Especial

Para utilizar estas funciones será necesario contar con la nueva aplicación y seguir el procedimiento de registro y validación que indique la institución. Sin embargo, durante la presentación no se detallaron todos los pasos de activación ni las pantallas que deberán utilizarse para completar una transferencia, por lo que es importante consultar las instrucciones oficiales dentro de la plataforma.

¿Qué otras operaciones se pueden realizar desde la aplicación del Banco del Bienestar?

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, explicó que la actualización no se limita al envío de dinero. La herramienta también permitirá consultar información bancaria y acceder a otros servicios sin necesidad de trasladarse a una sucursal.

Entre las funciones anunciadas destacan la consulta de saldos y movimientos en tiempo real, las notificaciones relacionadas con las operaciones realizadas y la posibilidad de localizar las sucursales y cajeros automáticos más cercanos.

La aplicación anterior, que comenzó a operar en 2022, únicamente permitía revisar saldos y movimientos. A pesar de estas limitaciones, alcanzó 18 millones de usuarios y registraba más de un millón de consultas diarias, una cifra que, según la institución, contribuyó a disminuir la demanda de atención presencial para verificar depósitos y movimientos bancarios.

La nueva app del Banco del Bienestar incorpora pagos y cobros mediante códigos QR / Especial

Con la incorporación de transferencias y pagos digitales, el banco busca que los beneficiarios puedan utilizar su cuenta para más operaciones cotidianas, sin depender de los horarios de atención en ventanilla.

¿Cómo descargar la nueva aplicación del Banco del Bienestar?

Las autoridades informaron que la nueva aplicación ya se encuentra disponible para su descarga gratuita. Para obtenerla, los usuarios deben buscar la aplicación oficial del Banco del Bienestar en la tienda correspondiente a su dispositivo y verificar que se trate de una herramienta auténtica de la institución.

Antes de instalarla, es recomendable revisar cuidadosamente el nombre del desarrollador y evitar enlaces compartidos por desconocidos mediante mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. También se aconseja no proporcionar contraseñas, códigos de verificación o información bancaria a personas que ofrezcan ayuda para activar el servicio.

Una vez instalada, los usuarios deberán atender las indicaciones de registro y seguridad que aparezcan en la plataforma. La institución no detalló en la información presentada si será necesario realizar una actualización de la aplicación anterior o instalar una herramienta diferente, por lo que conviene verificar las instrucciones oficiales antes de efectuar cualquier cambio.

¿Quiénes podrán utilizar las transferencias del Banco del Bienestar?

La nueva aplicación está dirigida a los usuarios del Banco del Bienestar, incluidos millones de personas que reciben depósitos correspondientes a programas sociales del Gobierno de México. Entre ellos se encuentran beneficiarias de Mujeres Bienestar y estudiantes que reciben apoyos mediante la beca universal Rita Cetina, además de otros programas.

Durante la presentación, Lamoyi Bocanegra explicó que la institución habrá atendido este año a 42.8 millones de personas pertenecientes a 29 programas sociales, con una dispersión de recursos que alcanzará un billón de pesos.

El funcionario también señaló que el Banco del Bienestar es la primera institución en alinear sus servicios de pagos digitales con la nueva Ley de Economía Digital y Pagos Digitales y Electrónicos, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con lo expuesto durante la conferencia.

La incorporación de estas herramientas busca ampliar las posibilidades de uso de las cuentas bancarias, especialmente entre las personas que reciben apoyos gubernamentales y que anteriormente debían acudir a un cajero o sucursal para realizar determinadas operaciones.

¿Cuántas sucursales tiene el Banco del Bienestar en México?

Además del lanzamiento de la aplicación, el director general presentó un balance de la cobertura de la institución. Actualmente, el Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil 100 sucursales, distribuidas en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios del país.

De acuerdo con las cifras proporcionadas, en más de mil municipios el Banco del Bienestar es la única institución bancaria, por lo que su infraestructura representa una opción de acceso a servicios financieros para comunidades donde no existen otras sucursales bancarias.

La institución también dispone de cerca de 3 mil cajeros automáticos y una plantilla superior a 7 mil 500 trabajadores, quienes atienden diariamente a más de 500 mil personas.

¿Cuál es el horario de atención del Banco del Bienestar?

Aunque la nueva aplicación permitirá realizar operaciones digitales sin acudir a una sucursal, el Banco del Bienestar mantendrá sus servicios presenciales para quienes necesiten atención directa.

Las sucursales operan de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas, mientras que los cajeros automáticos, la aplicación móvil y el Centro de Atención Telefónica se encuentran disponibles las 24 horas del día.