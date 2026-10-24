Los reconocidos comentarista de TUDN llamaron a sus seguidores para donar sangre en Santa Fe

A través de sus redes sociales, los comentarista de NFL, MLB y otros más de TUDN, Enrique Burak y Antonio 'Toño' de Valdés, pidieron a sus seguidores apoyar a su amigo, Manuel ‘Flaco’ Ibanez, reconocido actor y comediante de Televisa. Las personalidades del deporte solicitaron donadores de sangre, dando especificaciones y ubicación de donde podían ayudar.

¿Qué dijeron Burak y Toño?

A través de sus redes sociales, el narrador de NFL, MLB y otros deportes pidió a sus seguidores sumarse a la causa y apoyar al actor, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Manuel el ‘Flaco’ Ibáñez necesita de su ayuda. Se encuentra delicado en el hospital ABC de Santa Fe y requiere sangre tipo O-. Ojalá puedan ayudarlo”, escribió Burak en su publicación.

Enrique Burak en un evento | MEXSPORTS

El llamado de Enrique Burak no fue el único. Antonio de Valdés, compañero de TUDN y amigo cercano del comentarista, también compartió mensajes para solicitar donadores, al igual que otras personas del medio artístico y deportivo que se han sumado a la petición.

La solicitud busca reunir unidades de sangre O negativo para el actor, una medida que sus familiares consideran necesaria durante su estancia hospitalaria. Por ello, el mensaje se ha difundido en redes sociales con la intención de llegar a más personas que puedan colaborar.

Antonio de Valdés de visita en el parque más viejo en MLB | FACEBOOK: DEVALDESF

¿Cuál es el estado de salud del ‘Flaco’ Ibáñez?

Ante la preocupación que generó la noticia, Daniela Ibáñez, hija del actor, informó mediante sus redes sociales que su padre se encuentra estable y bien. Asimismo, aclaró que la petición de donadores tiene como principal objetivo reponer las unidades de sangre requeridas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente el diagnóstico específico ni la causa que motivó la hospitalización del comediante. La familia tampoco ha detallado otros aspectos de su atención médica.

Manuel ‘Flaco’ Ibáñez es una figura reconocida de la televisión mexicana por su trayectoria en la comedia y sus participaciones en diversas producciones de Televisa. Mientras continúa hospitalizado, sus familiares y colegas mantienen el llamado para conseguir donadores y agradecen el apoyo que pueda recibir.