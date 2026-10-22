La conductora de TNT Sports utilizó de nueva cuenta la IA para ser tendencia

Miroslava Montemayor volvió a causar sensación en redes sociales, luego de compartir una serie de imágenes en las que aparece caracterizada como diferentes personajes para Halloween. La conductora de TNT Sports recurrió nuevamente a la inteligencia artificial para sorprender a sus seguidores y mostrar algunas de sus opciones de disfraces.

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La regiomontana se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de las transmisiones de la UEFA Champions League en México, gracias a sus participaciones en los programas previos y posteriores a los encuentros que TNT Sports transmite durante las jornadas de martes y miércoles.

Sin embargo, en esta ocasión, Miroslava Montemayor dejó de lado el futbol para sumarse a las celebraciones de Halloween, aprovechando las herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes con diferentes atuendos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores y compañeros de televisión.

Alana y Miroslava Montemayor | CAPTURA DE PANTALLA

Miroslava Montemayor sorprende con disfraz de Oreo para Halloween

A través de su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, la presentadora compartió una peculiar imagen generada con inteligencia artificial, en la que aparece utilizando un llamativo disfraz de galleta Oreo color rosa, acompañado de un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores.

"Paren todo he encontrado mi disfraz", escribió la conductora de TNT Sports, provocando reacciones entre sus seguidores y compañeros de trabajo, incluida Majo González, quien también forma parte de las transmisiones deportivas de la cadena.

Aunque inicialmente parecía que Montemayor ya había elegido su vestuario para Halloween, la presentadora sorprendió nuevamente al publicar otras imágenes con alternativas inspiradas en reconocidos personajes de los cómics, dejando claro que todavía no tenía una decisión definitiva.

Miroslava regresó a las transmisiones de la Champions | IG: @tntsportsmex

Black Widow, Gatúbela y Emma Frost: los nuevos disfraces de Miroslava Montemayor

En una segunda publicación, Miroslava Montemayor mostró tres nuevos disfraces creados con inteligencia artificial, esta vez caracterizada como Black Widow, Gatúbela y Emma Frost, personajes populares de los universos de Marvel y DC Comics que se han convertido en referentes de la cultura popular.