Borussia Dortmund se niega a bañarse en estadio del Sabah por temor a bacteria en el agua

Los jugadores del conjunto alemán recibieron la indicación de ducharse en su hotel ante el posible riesgo de Legionella en las instalaciones

El Borussia Dortmund vivió una situación inusual durante su visita al Sabah FC en la Jornada 3 de la Champions League. Luego de conseguir la victoria, los futbolistas del conjunto alemán recibieron la indicación de no utilizar las regaderas del Estadio Olímpico de Bakú, ante el posible riesgo de contaminación del agua por la bacteria Legionella.

Las imágenes de los jugadores abandonando el inmueble con sus uniformes de juego, todavía sudados y con restos de tierra, llamaron la atención. En lugar de ducharse en los vestidores, los integrantes del BVB abordaron el autobús para regresar a su hotel de concentración, donde podrían asearse con mayores garantías.

Borussia Dortmund tras derrotar al Sabah FC | AP

¿Por qué el Borussia Dortmund decidió no bañarse en el estadio?

De acuerdo con información del diario alemán Bild, la decisión se tomó como una medida preventiva ante las dudas sobre las condiciones del sistema de agua del estadio. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado la presencia de la bacteria en las instalaciones, por lo que no se puede asegurar que el agua estuviera contaminada.

El entrenador Niko Kovac explicó que el plantel recibió instrucciones de utilizar las duchas del hotel en lugar de las del inmueble donde disputaron el encuentro. Además, reveló que el equipo había seguido el mismo procedimiento durante el entrenamiento previo al partido, como parte de las precauciones adoptadas.

Borussia Dortmund celebrando un gol en Champions | AP

Por su parte, Ole Book, director deportivo del club alemán, señaló que las instalaciones del hotel ofrecían mejores condiciones para los futbolistas. La determinación sorprendió a integrantes del conjunto local, pues Joy-Lance Mickels, jugador del Sabah FC, comentó que habían utilizado anteriormente las regaderas del estadio sin experimentar inconvenientes.

La medida generó conversación por lo poco habitual que resulta que un equipo visitante evite utilizar los vestidores de un estadio durante una competencia internacional. No obstante, ante la posibilidad de exponerse a un riesgo sanitario, el Dortmund optó por mantener las precauciones y trasladar la rutina de higiene de sus jugadores a su hotel.

¿Qué es la Legionella y cuáles son sus síntomas?

La Legionella es una bacteria que puede proliferar en sistemas de agua cuando existen condiciones favorables, como temperaturas adecuadas y deficiencias en el mantenimiento. Uno de los principales riesgos se presenta cuando las personas inhalan pequeñas gotas de agua contaminada, conocidas como aerosoles, que pueden generarse al utilizar una ducha.

La exposición a esta bacteria puede provocar legionelosis, una infección que incluye la enfermedad del legionario, una forma grave de neumonía. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre, tos, dolor muscular, dolor de cabeza y dificultad para respirar. En los casos más graves, la infección puede requerir hospitalización, especialmente en personas vulnerables.

Es importante señalar que la Legionella no suele transmitirse de persona a persona y que no basta con la sospecha de contaminación para confirmar un brote. En el caso del Borussia Dortmund, la decisión de evitar las duchas del Estadio Olímpico de Bakú respondió a una medida preventiva, sin que ello significara que se hubiera comprobado la presencia de la bacteria en el agua.