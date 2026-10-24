La Granja VIP: ¿Quién sería el eliminado este domingo 25 de octubre?

Manelyk forma parte de los nominados de La Granja VIP. / La Granja VIP

Una filtración apunta a uno de los participantes que se encuentran en riesgo de abandonar el reality; conoce quiénes son los nominados y cómo votar por tu favorito

La próxima gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se realizará este domingo 25 de octubre y, mientras los participantes buscan mantenerse en la competencia, en redes sociales circulan versiones sobre quién podría abandonar el reality de TV Azteca. Entre los participantes en riesgo se encuentran Azalia Ojeda, Manelyk González, Kunno, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante.

¿Quién podría salir de La Granja VIP este domingo?

De acuerdo con la encuesta de Vaya Vaya en redes sociales, que plantea la pregunta “¿a quién quieres salvar de La granja VIP?” y hasta este sábado 24 de octubre presenta los siguientes porcentajes: Rafa: 30%

Natalia: 29%

Manelyk: 23%

Kunno: 11%

Azalia: 7%

Ellos son los nominados en La Granja VIP. / La Granja VIP

Con estos resultados, Azalia aparece como la que menos apoyo del público tiene y podría ser la eliminada si la tendencia se mantiene hasta la gala del domingo. Sin embargo, estos porcentajes no representan una votación oficial del programa, sino una medición de preferencias realizada en redes sociales.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

El público puede apoyar a su participante favorito de La Granja VIP 2026 mediante el sitio web oficial del reality o la aplicación TV Azteca. Los votos sirven para ayudar a que los nominados permanezcan en la competencia.

Para participar, sigue estos pasos: Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca al participante que deseas apoyar, siempre que la votación esté habilitada. Selecciona a tu favorito y asigna los votos disponibles. Confirma y envía tu elección. También puedes ingresar desde la aplicación TV Azteca En Vivo y buscar el apartado de votaciones del programa.