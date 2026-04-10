¿Un virus en mariscos puede causar ceguera? Esto se sabe del nodavirus

En medio de tantas alertas de salud, hay un tema que empezó a sonar poco a poco y que ha generado varias dudas: el nodavirus. No es un virus nuevo, pero sí es reciente el interés que ha despertado por lo que podría provocar en humanos, sobre todo en la vista.

Este virus se ha identificado principalmente en peces y mariscos, donde afecta su sistema nervioso. El punto es que ahora se analiza si también puede tener algún impacto en personas, especialmente en quienes consumen o manipulan estos productos.

No se trata de una alerta masiva ni de una emergencia sanitaria, pero sí de un tema que ya está bajo la lupa. Y como suele pasar, cuando se mezcla salud con alimentos, la preocupación crece rápido.

El nodavirus es un virus marino que ahora genera dudas por su posible impacto en humanos./ Pixabay

¿Qué es el nodavirus y por qué empezó a preocupar?

El nodavirus es un virus que vive en el entorno marino y que ha sido estudiado durante años en animales. Lo nuevo es que algunos reportes han puesto sobre la mesa su posible relación con problemas oculares en humanos.

Ahí es donde prende el foco. Se habla de afectaciones en la visión que, en casos más severos, podrían derivar en daños importantes. Por eso, aunque todavía no hay conclusiones definitivas, el tema ya empezó a generar conversación.

Además, se ha mencionado que podría estar presente en mariscos contaminados, lo que abre la duda sobre el consumo de estos alimentos si no se manejan correctamente.

Especialistas analizan si este virus podría estar relacionado con problemas en la vista./ Pixabay

¿Debemos dejar de comer mariscos?

La respuesta corta es no. Hasta ahora no hay indicaciones de evitar su consumo, pero sí de hacerlo con más cuidado. Lo básico: comprar en lugares confiables, evitar productos crudos y asegurarse de que estén bien cocidos.

También es importante la higiene al manipularlos. Algo tan simple como lavarse bien las manos o no consumir alimentos en mal estado puede marcar la diferencia.

Sobre los síntomas, lo que se ha mencionado incluye molestias en los ojos o cambios en la visión, aunque todavía no hay información definitiva porque los estudios siguen en proceso.