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Buque Escuela Cuauhtémoc volverá a los mares tras accidente en Nueva York

La travesía forma parte de la formación de guardiamarinas en escenarios reales./ Gobierno de Mñexico
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:45 - 09 abril 2026
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Tras su accidente en Nueva York, el emblemático velero de la Armada de México retomará actividades internacionales

El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” volverá a surcar aguas internacionales. El Senado de la República autorizó la salida del país de 332 elementos de la Armada de México para participar en el crucero de instrucción “Pacífico 2026”, programado del 15 de julio al 15 de octubre.

Se trata del primer viaje de esta embarcación tras el accidente ocurrido en Nueva York en mayo pasado, por lo que su regreso a operaciones representa un momento importante para la institución naval mexicana.

La aprobación se dio por unanimidad en el Senado, luego de la solicitud enviada por el Ejecutivo federal. Con ello, se permitirá que cadetes y tripulación participen en esta travesía de formación en escenarios reales.

332 elementos de la Armada de México participarán en el crucero “Pacífico 2026”./ Gobierno. de México

¿Cuál es el objetivo del crucero “Pacífico 2026”?

El presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, explicó que este tipo de ejercicios permite a los guardiamarinas pasar de la formación teórica a la práctica en condiciones reales.

Destacó que durante el recorrido, los cadetes enfrentan situaciones que exigen toma de decisiones bajo presión, al tiempo que fortalecen valores como el honor, el deber y la lealtad. Además, subrayó que el contacto con otras marinas contribuye a mejorar la cooperación internacional.

El legislador también resaltó el papel del Cuauhtémoc como una representación de México en el extranjero, al considerarlo una especie de “embajada flotante” que proyecta la imagen del país a nivel internacional.

El Senado autorizó por unanimidad la salida del emblemático velero./ X

¿Qué rutas recorrerá el Buque Cuauhtémoc?

El itinerario contempla distintas escalas en América del Norte. Entre los destinos programados se encuentran Honolulú (Hawaii) y Seward (Alaska), en Estados Unidos, así como Victoria, Canadá.

Posteriormente, la embarcación visitará ciudades como San Francisco y San Diego, también en territorio estadounidense, como parte de su recorrido de instrucción.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que la tripulación estará integrada por 332 elementos, quienes participarán en esta travesía de más de tres meses.

El regreso del Cuauhtémoc a altamar no solo marca la continuidad de la formación naval, sino también el reinicio de una tradición que ha representado a México en distintos puertos del mundo.

El crucero se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de octubre de 2026./ Gobierno de México
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