La abogada de 28 años fue encontrada sin vida en una vivienda de Nativitas. Su familia cuestiona las primeras versiones sobre su muerte y exige que se esclarezcan los hechos

La muerte de Karina Vázquez Sánchez, exreina de belleza y abogada de 28 años, continúa rodeada de interrogantes, luego de que fuera encontrada sin vida el pasado 15 de octubre de 2026 en una vivienda de Nativitas, Tlaxcala. Aunque inicialmente se mencionó una posible broncoaspiración como causa del fallecimiento, sus familiares pusieron en duda esa explicación y solicitaron una investigación a fondo. Ante las inconsistencias señaladas, la Fiscalía de Tlaxcala mantiene abiertas distintas líneas de investigación, incluida la posibilidad de feminicidio, sin que hasta ahora se haya confirmado oficialmente qué provocó su muerte.

Karina era originaria de Santa Ana Chiautempan y se desempeñaba profesionalmente como abogada. Además, era conocida por haber obtenido el título de Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones en 2019, reconocimiento que le permitió destacar en certámenes de belleza de la entidad. Su fallecimiento generó consternación entre familiares y conocidos, quienes ahora buscan respuestas sobre lo sucedido.

¿Qué pasó con Karina Vázquez antes de ser encontrada sin vida?

El hallazgo ocurrió dentro de un inmueble ubicado en la calle Libertad, en la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, Tlaxcala. De acuerdo con los primeros reportes, Armando N., quien inicialmente se presentó como pareja sentimental de la joven, llamó al número de emergencias 911 después de percatarse de que Karina no respondía. El hombre señaló que ambos habían consumido bebidas alcohólicas durante la noche anterior y que posteriormente se retiraron a descansar.

Al lugar acudieron elementos de las policías municipal y estatal, así como paramédicos de Protección Civil de Nativitas, quienes confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Durante la valoración observaron rigidez cadavérica y se mencionó una posible broncoaspiración. Sin embargo, esta explicación quedó como una hipótesis inicial, ya que la causa del fallecimiento debe establecerse mediante los estudios médico-forenses correspondientes.

Las dudas sobre lo ocurrido aumentaron después de que familiares de Karina Vázquez cuestionaran la información difundida sobre las circunstancias de su muerte. También señalaron que Armando N. no era su pareja sentimental, sino un compañero de trabajo, por lo que solicitaron revisar las declaraciones iniciales y evitar que se descartaran posibles hechos delictivos sin contar con resultados concluyentes.

La causa de muerte de Karina Vázquez aún no ha sido confirmada oficialmente, mientras continúan las investigaciones./ RS

Fiscalía de Tlaxcala investiga posible feminicidio de Karina Vázquez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) inició las diligencias necesarias para esclarecer el fallecimiento y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales. Como parte de las investigaciones, el domicilio fue resguardado para permitir la recolección de indicios, mientras las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que la muerte esté relacionada con un delito.

El martes 20 de octubre, el coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, informó que las autoridades acordaron investigar todas las hipótesis, incluida la de feminicidio. También se dio a conocer que Armando N. fue detenido por la presunta posesión de un arma de fuego, aunque este procedimiento es independiente de las indagatorias relacionadas con el fallecimiento de Karina y no determina su responsabilidad en el caso.