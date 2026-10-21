El hombre es señalado por presuntamente engañar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas para pedirles dinero

Alfonso “N”, conocido públicamente como el “Estafador de Bumble”, compareció ante un juez en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, luego de que más de 15 mujeres lo señalaran por presuntos fraudes relacionados con relaciones sentimentales que habrían comenzado en aplicaciones de citas. De acuerdo con los testimonios difundidos por distintos medios, el hombre habría aprovechado la confianza de sus parejas para solicitarles préstamos de entre 60 mil y 500 mil pesos que supuestamente prometía devolver.

Más de 15 mujeres lo han señalado por presuntos fraudes en aplicaciones de citas./bumble

La audiencia de imputación se realizó el 20 de octubre de 2026, después de casi dos años de búsqueda e investigación a partir de las denuncias de las afectadas. El caso llegó ante las autoridades luego de que varias mujeres compartieran sus experiencias y reunieran información para identificar al hombre. La siguiente audiencia, en la que se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por presunto fraude, está programada para el viernes 23 de octubre a las 12:00 horas.

Uno de los testimonios difundidos por N+ corresponde a Paulina, quien aseguró que entregó 168 mil pesos al hombre después de conocerlo a través de Bumble en abril de 2024. Según su relato, él se presentó con el nombre de Baruc y afirmó tener ascendencia italiana. Tras salir durante varias semanas, habría comenzado a pedirle dinero hasta que, presuntamente, fingió que había sido secuestrado para justificar su desaparición.

Una denunciante identificada como Paulina aseguró que entregó 168 mil pesos al hombre después de conocerlo en Bumble./istock

¿Cómo habría operado el presunto estafador de Bumble?

De acuerdo con los relatos de las denunciantes, Alfonso “N” habría utilizado perfiles en aplicaciones como Bumble y Tinder para conocer mujeres y establecer relaciones sentimentales. En sus presentaciones, supuestamente utilizaba distintos nombres, decía tener ascendencia italiana y aseguraba dedicarse a actividades relacionadas con el arte. Una vez que ganaba la confianza de sus parejas, comenzaba a solicitarles préstamos con diferentes argumentos.

Entre los motivos que habría utilizado para pedir dinero se encuentran supuestos problemas económicos vinculados con una empresa italiana y la necesidad de comprar equipo de cómputo para trabajar. Las mujeres señalaron que el hombre prometía devolver las cantidades recibidas, pero después dejaba de responder los mensajes o cortaba toda comunicación. En algunos casos, según los testimonios, habría fingido un secuestro para explicar por qué desaparecía.

Los montos mencionados por las afectadas van de 60 mil a 500 mil pesos. Algunas mujeres habrían recurrido a sus ahorros, solicitado préstamos bancarios o utilizado tarjetas de crédito para entregarle el dinero. Los testimonios describen una dinámica en la que la relación sentimental habría servido para generar confianza antes de solicitar cantidades importantes. Sin embargo, corresponde a las autoridades investigar los señalamientos y determinar cuáles de los hechos pueden acreditarse.

El hombre habría utilizado perfiles en Bumble y Tinder para solicitarles préstamos./istock

¿Qué ocurrió en la audiencia de Alfonso “N” y qué sigue en el caso?

Durante la audiencia realizada el 20 de octubre, Alfonso “N” se reservó su derecho a declarar, de acuerdo con el reporte de N+. Durante la diligencia también se abordó la posibilidad de reparar el daño económico. La defensa propuso una reparación, pero el abogado de Paulina rechazó la oferta y señaló que buscaría que el acusado fuera vinculado a proceso.

La siguiente audiencia está programada para el viernes 23 de octubre a las 12:00 horas. En ella, el juez deberá determinar si existen datos de prueba suficientes para que el procedimiento penal continúe. La resolución será un paso dentro del proceso judicial, pero no representa por sí misma una sentencia condenatoria.