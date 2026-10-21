El grupo de K-pop TEMPEST concluirá sus actividades como agrupación tras cuatro años de su debut

La agrupación surcoreana TEMPEST anunció el fin de sus actividades grupales, a poco más de cuatro años de su debut oficial. El 20 de octubre de 2026, la agencia YH Entertainment dio a conocer la decisión mediante un comunicado en el que explicó que, después de mantener conversaciones con los integrantes durante un periodo prolongado, acordaron cerrar esta etapa y concentrarse en sus carreras individuales.

YH Entertainment informó que los seis integrantes se enfocarán en caminos profesionales diferentes./especial: www.allkpop.com

La noticia sorprendió a los seguidores del grupo, conocido por reunir a Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew y Taerae. En su mensaje, la compañía agradeció a los fans por el apoyo constante que brindaron a TEMPEST y reconoció el cariño que acompañó al grupo desde su debut. También ofreció disculpas por la preocupación que pudiera generar el anuncio inesperado.

De acuerdo con la agencia, el cierre de las actividades grupales no significa que todos los integrantes abandonarán la compañía. El futuro de los seis miembros será diferente: uno se preparará para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, otro concluirá su contrato con YH Entertainment y los cuatro restantes permanecerán bajo el sello para desarrollar proyectos individuales.

¿Qué pasará con cada integrante de TEMPEST?

Hyuk se alistará en el ejército, informó YH Entertainment. La agencia precisó que no habrá ningún acto oficial relacionado con el grupo el día de su incorporación al servicio militar. Por su parte, Lew dejará la compañía cuando termine su contrato, cuya fecha de vencimiento está prevista para el próximo 1 de noviembre de 2026.

Los otros cuatro miembros —Hanbin, Hyeongseop, Eunchan y Taerae— continuarán vinculados a YH Entertainment. Sin embargo, sus actividades se realizarán de manera individual, por lo que la agencia no anunció nuevos proyectos grupales en el comunicado. Hasta el momento, la información difundida se centra en el cierre de la etapa de TEMPEST como agrupación y en los planes generales para cada integrante.

La compañía también dedicó unas palabras a los seguidores del grupo y aseguró que conservará los recuerdos construidos durante estos años. En el comunicado, destacó los momentos compartidos bajo el nombre de TEMPEST y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. No obstante, el anuncio no detalló si los integrantes volverán a reunirse en el futuro para alguna presentación o proyecto especial.

¿Cuándo debutó TEMPEST y cuál fue su último lanzamiento?

TEMPEST debutó oficialmente el 2 de marzo de 2022 con el miniálbum It’s Me, It’s We. La agrupación comenzó su trayectoria con siete integrantes, pero Hwarang dejó la formación en agosto de 2024. Desde entonces, el grupo continuó sus actividades con Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew y Taerae.

Hanbin, Hyeongseop, Eunchan y Taerae continuarán en YH Entertainment con actividades individuales./especial

El último regreso musical de TEMPEST ocurrió en octubre de 2025 con el lanzamiento de su séptimo EP, As I Am. Desde aquel estreno hasta el anuncio de octubre de 2026, el grupo mantuvo su nombre dentro de la escena del K-pop, antes de que YH Entertainment confirmara la decisión de poner fin a las actividades conjuntas.