¿Quién era Yoo Ji-won? La influencer surcoreana que murió durante una carrera

Yoo Ji-won, influencer y corredora surcoreana, murió a los 25 años durante una media maratón. / RS

Yoo Ji-won participaba en una carrera en Seúl, Corea del Sur, cuando sufrió una emergencia médica a unos 500 metros de la meta. También era investigadora de inteligencia artificial

La influencer y corredora surcoreana Yoo Ji-won murió a los 25 años tras desplomarse durante la media maratón Seoul Race 2026, celebrada el domingo 11 de octubre en Seúl, Corea del Sur. La joven fue atendida en el lugar y trasladada en ambulancia a un hospital, donde falleció.

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De acuerdo con el comité organizador de la competencia, la emergencia ocurrió alrededor de las 8:49 horas, cuando la participante se encontraba en el kilómetro 20.6 del recorrido, a unos 500 metros de cruzar la línea de meta.

La organización confirmó el fallecimiento el lunes 12 de octubre y expresó sus condolencias a los familiares de la deportista. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa oficial de su muerte.

¿Qué le pasó a Yoo Ji-won durante la media maratón?

Según el comunicado del comité organizador de la Seoul Race, la corredora perdió el conocimiento durante el tramo final de la competencia. El personal de emergencia le brindó primeros auxilios y posteriormente fue trasladada en una ambulancia a un centro médico. Pese a la atención que recibió, la joven falleció en el hospital. Tras darse a conocer la noticia, la organización anunció que revisaría las circunstancias del incidente y tomaría las medidas de seguimiento correspondientes.

La corredora compartía en redes sociales sus entrenamientos y logros deportivos. / RS

¿Quién era Yoo Ji-won, la influencer que murió a los 25 años?

Además de compartir su pasión por correr, Yoo Ji-won desarrollaba una carrera académica en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde cursaba estudios de posgrado e investigaba semiconductores relacionados con la inteligencia artificial. La joven había comenzado a correr distancias largas en 2022 y documentaba sus entrenamientos y competencias en Instagram, donde reunió una comunidad de más de 8 mil seguidores.

Su trayectoria deportiva también destacaba por sus resultados en pruebas de resistencia. El 15 de marzo de 2026 completó el Maratón de Seúl en 2 horas, 56 minutos y 32 segundos, una marca inferior a las tres horas en la distancia de 42 kilómetros.

En abril de ese año también ganó la categoría amateur femenina de 10 kilómetros del Maratón Gunsan Saemangeum.