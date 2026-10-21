El accidente ocurrió en la Línea 2, cerca de la estación Iztacalco / Especial

Una mujer embarazada fue trasladada al hospital y autoridades investigan una posible falla en los frenos

Un fuerte choque entre dos unidades de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México dejó un saldo de 27 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles sobre avenida Té, en la alcaldía Iztacalco, y provocó la movilización de elementos de seguridad y servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando una unidad del Metrobús impactó por alcance a otro autobús que circulaba sobre la misma vialidad. Aunque el golpe provocó daños materiales y lesiones entre los pasajeros, las autoridades del organismo de transporte informaron que ninguna de las personas afectadas fue reportada con heridas de gravedad.

Los pasajeros fueron valorados dentro de la unidad y solo una personas fue trasladada al hospital / Especial

¿Cómo ocurrió el choque entre dos unidades del Metrobús?

El accidente se presentó sobre avenida Té, casi en su cruce con la calle Resina, en la colonia Granjas México, cerca de la estación Iztacalco de la Línea 2. Según la información preliminar, la unidad identificada con el número 3308 chocó contra la parte trasera del autobús 9306, cuando ambos vehículos se encontraban en circulación.

La fuerza del impacto provocó daños en los autobuses, principalmente en la zona frontal de la unidad que circulaba detrás. Los primeros reportes también señalaron afectaciones en los parabrisas, mientras que varios pasajeros sufrieron golpes como consecuencia del movimiento repentino provocado por la colisión.

Una de las unidades, al parecer, se quedó sin frenos e impactó a la otra / Especial

Tras el accidente, los dos operadores dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, desde donde se solicitó la presencia de equipos de emergencia para valorar a los usuarios y determinar si alguno necesitaba atención hospitalaria.

¿Por qué chocaron los Metrobuses de la Línea 2?

Una de las primeras versiones señala que el autobús que circulaba detrás presuntamente se habría quedado sin frenos, situación que pudo impedir que el conductor detuviera la unidad antes de alcanzar al vehículo que se encontraba adelante.

Sin embargo, la posible falla mecánica todavía no ha sido confirmada como la causa oficial del accidente. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué provocó el choque y determinar si existió algún problema con el funcionamiento del autobús o alguna otra circunstancia relacionada con la conducción.

Las autoridades darán seguimientos a los heridos para conocer su evolución / Especial

Mujer embarazada, entre los 27 lesionados del Metrobús

Uno de los casos que requirió especial atención fue el de una mujer embarazada que viajaba en una de las unidades involucradas. La pasajera presentó golpes después del impacto y fue trasladada a un hospital para recibir una valoración médica.

Hasta el momento, la información disponible no precisa su estado de salud posterior al traslado ni ofrece detalles adicionales sobre su evolución. No obstante, las autoridades del Metrobús señalaron que, de acuerdo con las primeras valoraciones, ninguna de las 27 personas lesionadas presentaba heridas consideradas graves.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de los servicios de emergencia, quienes comenzaron a revisar a los pasajeros afectados para determinar quiénes podían recibir atención en el sitio y quiénes necesitaban ser trasladados a una unidad médica.

Metrobús dará seguimiento a los pasajeros lesionados

Después del accidente, personal del Metrobús, de la aseguradora y de las empresas operadoras comenzó a dar seguimiento a la atención de las personas afectadas, así como a los procedimientos necesarios para la entrega de los pases médicos correspondientes.

El organismo informó que mantendrá la coordinación con las instancias involucradas para garantizar la atención de los usuarios que resultaron lesionados y colaborar en las investigaciones relacionadas con el choque.