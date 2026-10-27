El jugador reconoció que no reaccionó de forma correcta y lamentó lo ocurrido el pasado viernes

La confrontación de jugadores y técnico con los silbantes se ha convertido en un tema recurrente tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión. Fue en esta segunda categoría donde se dio uno de los más recientes incidentes, cuando Julio Cruz empujó a Lizzet Amairany García, por lo cual ofreció disculpas este martes.

Fue el pasado viernes 23 de octubre, cuando Tepatitlán recibió a Cancún FC, que Cruz González perdió la cabeza y tras ser expulsado por una doble amarilla, desplazó a la silbante central con la mano. "La frustración y la calentura del juego me llevó a reaccionar de una manera equivocada", escribió el jugador en su comunicado.

¿Qué pasó con Julio Cruz en al Liga de Expansión?

Corría el minuto 58 y el marcador estaba 0-2 a favor de Cancún FC en el Estadio Tepa Gómez cuando Julio Cruz recibió la amonestación. Inconforme, el jugador siguió reclamando y con una mano hizo un gesto de "hablar mucho" hacia la árbitra, quien no dudó en mostrarle la segunda amarilla en cuestión de segundos.

Lizzet Amairany García durante un partido de la Liga Femenil | IMAGO 7

Fue en ese momento que el jugador se acercó nuevamente y con la mano izquierda empujó a la silbante por el torso. "Quiero disculparme de la manera más sincera posible por mi mala actitud y reacción", comienza el comunicado compartido este martes por parte del jugador, quien quiso defenderse de las acusaciones de una actitud machista.

"Nada justifica mi error. Tengo una madre, una hermana y dos hijas a las cuales amo y respeto con mi vida, no soy una persona agresiva ni un jugador que se caracterice por ese tipo de cosas dentro del campo", y repitió que su desplante fue una equivocación. "No hay ninguna excusa y estoy consciente de mi error y pido perdón de la manera más honesta".

¿Qué sanción le espera a Julio Cruz?

Hasta el momento, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol no ha dado a conocer el castigo para el jugador, quien por la simple expulsión de inicio se perderá el partido contra Leones Negros de la UdG el próximo domingo 1° de noviembre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.

En cuanto al empujón, si García Olvera lo reportó en la cédula arbitral, podría ameritarle de dos a seis encuentros de suspensión, según la evaluación que haga la Comisión. Una agresión directa o la conducta violenta grave le habría valido de 12 juegos hasta un año de suspensión, aunque es improbable que la sanción sea ésta ya que Julio Cruz no pasó del empujón.