El SAT puede revisar movimientos bancarios cuando detecta diferencias con los ingresos declarados. Conoce qué pasa con las transferencias familiares, los préstamos y los conceptos de pago

Escribir “regalo”, “préstamo” o “apoyo” al realizar una transferencia bancaria es una práctica común en México, pero muchas personas desconocen si estos conceptos pueden ocasionar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque ninguna de estas palabras está prohibida, las autoridades fiscales pueden solicitar información sobre determinados movimientos cuando existen inconsistencias entre los recursos recibidos y los ingresos declarados.

Durante 2026, el SAT mantiene facultades para revisar operaciones financieras y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, recibir una transferencia no implica automáticamente una multa, así como tampoco existe una sanción por utilizar una palabra específica en el concepto del depósito. Lo que puede generar complicaciones es no contar con documentos que permitan demostrar de dónde proviene el dinero cuando la autoridad lo requiera.

¿Qué conceptos de transferencias bancarias pueden generar dudas ante el SAT?

Entre los conceptos que pueden necesitar una explicación se encuentran “regalo”, “préstamo”, “apoyo”, “pago de servicios” y “venta”, especialmente cuando los movimientos no corresponden con la situación fiscal del contribuyente. Esto no significa que escribir esas palabras active automáticamente una revisión, sino que la naturaleza de la operación debe coincidir con la realidad y poder comprobarse mediante documentos en caso de ser necesario.

Por ejemplo, una persona que recibe transferencias constantes por vender productos o prestar servicios debe declarar los ingresos gravados que correspondan, independientemente del concepto utilizado. En cambio, si el dinero proviene de un préstamo personal, contar con un contrato y los comprobantes bancarios puede ayudar a acreditar que no se trata de un ingreso obtenido por una actividad económica. La descripción del movimiento, por sí sola, no determina si existe una obligación de pagar impuestos.

Otro caso frecuente ocurre con las transferencias entre familiares, que pueden realizarse para cubrir gastos del hogar, enviar dinero a los hijos o brindar apoyo económico. La Ley del Impuesto sobre la Renta contempla exenciones para determinados donativos familiares, aunque existen condiciones que deben cumplirse. Además, cuando los préstamos, donativos y premios recibidos superan en conjunto o por separado los 600 mil pesos durante el año, existe una obligación de informarlos en la declaración anual, conforme al artículo 90 de dicha ley.

Escribir “regalo”, “préstamo” o “apoyo” en una transferencia no provoca automáticamente una multa del SAT./ Pixabay

¿Cómo evitar problemas con el SAT por transferencias bancarias?

Una de las recomendaciones es utilizar conceptos que describan correctamente el motivo de cada operación, sin recurrir a información falsa o explicaciones que no correspondan con el movimiento. También conviene conservar estados de cuenta, comprobantes de transferencias y contratos cuando se trate de préstamos u operaciones que necesiten respaldo documental. El SAT no cuenta con una lista oficial de palabras prohibidas, por lo que el uso de un concepto específico no representa, por sí mismo, una infracción fiscal.

Las revisiones pueden presentarse cuando existen diferencias entre los recursos utilizados por una persona y los ingresos que declaró. El artículo 91 de la Ley del ISR establece el procedimiento de discrepancia fiscal, mediante el cual la autoridad puede solicitar explicaciones sobre gastos, adquisiciones y depósitos bancarios. En estos casos, el contribuyente tiene derecho a presentar pruebas para demostrar el origen de su dinero antes de que se determine, en su caso, una omisión de ingresos.